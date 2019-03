Ricciardo steelt Verstappens podium, komt ermee weg

Hoe dan!!?!

Het was eigenlijk een moeilijke race (verslag) vandaag voor Mercedes en vooral ook voor Red Bull Racing. Ferrari had veruit de snelste auto en daar doe je dan weinig aan als coureur. Maar nadat Vettel weer eens implodeerde en de pechduivel toesloeg bij Leclerc, kwam ik tot een constatering: dit is waarom Hamilton en Verstappen echte toppers zijn.

Want ja, je kan concluderen dat Hamilton zijn zoveelste overwinning in de schoot geworpen kreeg, maar hij had zichzelf in de positie gevochten om te profiteren. Waar Bottas weer gewoon de Bottas van vorig jaar leek te zijn, sleepte Hamilton zijn Mercedes een gevecht in met Vettel, dat hij glorieus won (video). Bij Red Bull kon je hetzelfde zeggen over Max in vergelijking tot Gasly. Met een beetje mazzel had MV33 zijn trage RB15 gewoon nog naar het podium gesleurd, terwijl Pierre niet verder is gekomen dan P8. Dat is het verschil tussen de coureurs die zo goed zijn als hun auto en de coureurs die nog wat extra’s kunnen brengen.

Een Safetycar gooide echter roet in het eten. Deze werd zoals we weten veroorzaakt door een bizarre simultane uitvalbeurt van beide Renaults, waarbij vooral de auto van Ricciardo op een vervelend punt stond in de uitloopzone na het rechte stuk. Dat de Safetycar echter duurde tot het eind van de race, kwam ook omdat Ricciardo zijn stuurtje niet netjes teruggezet had in de auto. De hulpdiensten konden daarmee niet direct iets aanvangen met de RS19.

Na de race moest Danny-Ric zich verantwoorden voor zijn move. Was het frustratie met het gebrek aan snelheid van hemzelf en van het team? In dat geval had de Ozzie waarschijnlijk een probleempje gehad. Maar gelukkig voor DR3 kon hij een andere reden aandragen voor zijn ernstige tekortkoming die Max een podium kostte: het rode lampje dat aangaf dat de auto mogelijk onder spanning stond brandde namelijk, dus achtte Max’ voormalig teammaat het verstandiger om de auto niet aan te raken.

De FIA had wel begrip voor deze lezing van de feiten, dus heeft het akkefietje verder geen gevolgen voor Ricciardo. Desalniettemin zal deze waarschijnlijk toch niet met een heel goed gevoel naar China afreizen. Zijn auto is voorlopig niet snel, niet betrouwbaar en tot overmaat van ramp heeft hij het zwaar te halen tegen Hulkenberg. Zou die dekselse Duitser dan stiekem gewoon nog beter zijn dan Max?