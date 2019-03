Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2019

Wie doet het meeste stof opwaaien in de woestijn?

Man man man, wat gaat de tijd toch snel. Ontboezeming: ik kan me de eerste Grand Prix van Bahrein nog herinneren, die op 04-04-04 vereden werd. Het was in die jaren dat ‘de zandbak’ haar definitieve doorbraak beleefde als pleisterplaats voor de rijken en mensen die dat nog willen worden. Formule 1 pastte natuurlijk perfect in dat plaatje.

De races in Bahrein waren in eerste instantie echter niet altijd even spannend. Het circuit is in vele opzichten een typisch Tilke-baantje. Naast de baan zijn alle faciliteiten piekfijn voor elkaar, maar je mist een beetje de sfeer van vroeger. Dennenboompjes zoek je tevergeefs naast de baan en grindbakken zijn natuurlijk ook nergens te bekennen. Het is kilometers runoff wat de klok slaat.

Maar niks is te gek in olieland. Ze hebben er alles aan gedaan om alsnog een spektakelstuk te maken van de jaarlijkse Grand Prix. Niet alleen middels volksprotesten naast de baan, maar ook door de layout van de baan wat te tweaken en ‘m te verplaatsen naar de vroege avond. Het moet gezegd worden: de laatste jaren is de race behoorlijk vaak leuk geweest om te zien. Zo herinneren we ons bijvoorbeeld nog het ‘duel in the desert’ enkele jaren geleden tussen Rosberg en Hamilton. Krijgen we met Leclerc op pole position voor teamgenootje Vettel naast ‘m op de grid vandaag weer zo’n machtig gevecht te zien?

Start

Een nieuwe man op pole dus! Charles Leclerc pakte gisteren teamgenootje Vettel in en greep zo eigenlijk zonder al teveel drama de eerste F1 pole uit zijn carrière in pas zijn tweede race voor Ferrari. Maar goed, dat was gisteren, vandaag is weer een ander verhaal. Kan de Monegask zijn zenuwen in bedwang houden en het samenspel tussen koppeling en gaspedaal voor elkaar krijgen? Niet helemaal. Ervaren rot Vettel komt duidelijk beter weg en gaat zodoende meteen naar de leiding in de race.

Leclerc heeft dubbel pech, want hij wordt vervolgens ook nog voorbij gestoken door Bottas, die net als in Australië een betere start geniet dan teammaat Hamilton. De rest van het veld komt zonder al teveel drama door de eerste ronde. Verstappen heeft eigenlijk een matige start, maar glipt dan heel slim door de eerste bocht gewoon weer terug naar P5. Alleen twee usual suspects verliezen meteen een heleboel tijd. Stroll tikt met zijn rechter voorwiel het linker achterwiel van Grosjean aan. Beiden moeten met een gehavende auto terughobbelen naar de pits.

It is I, Leclerc zal even gebaald hebben van zijn missertje bij de start, maar de ergernis duurt gelukkig voor hem niet lang. De Ferrari is in deze fase van de race veel sneller dan de Mercs en met een klein beetje geweld dringt LEC zich al snel weer langzij BOT. Hamilton profiteert en steekt zijn herboren Finse teamgenoot terug voorbij. Aanhaken bij de Ferrari’s lukt in eerste insantie echter niet, wat na de race in Melbourne best verrassend is.

Voor sommigen zal het ook een verrassing zijn dat Max Verstappen vanaf P5 niet bepaald indruk kan maken op de mannen voor hem. Sterker nog, Verstappen moet in zijn spiegels kijken, want voormalig teamgenoot Sainz zit in zijn staart. Voor de Spanjaard is dit uiteraard een momentje om zich over te verkneukelen. Doch dat plezier duurt niet lang, want als de onvermijdelijke inhaalpoging volgt, verdedigt Max zich met hand en tand zoals we dat van hem gewend zijn. Sainz loopt averij op en kan een puik resultaat meteen weer vergeten. Max zoekt niet lang hierna de pits op om de vermaledijde softs van zijn RB15 af te schudden en verder te gaan op de medium banden. Later horen we dat MV33 geen keus had: hij had na het tikkie met Sainz last van een slow puncture.

Mid Race

In de tussentijd is er echter iets gebeurd wat misschien wel van erg groot belang is voor hoe de rest van het jaar eruit gaat zien. Leclerc rijdt als een malle richting de staart van Vettel, roept op de radio dat ‘ie sneller is en haalt de viervoudig kampioen uit Duitsland vervolgens maar gewoon op eigen kracht in. Nou ja goed, met wat hulp van DRS, maar toch. Zien we de toekomst zich voor onze ogen ontvouwen? Vettel doet nog een klein poginkje om te counteren, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.

In ronde dertien zien we opeens Kvyat in de verkeerde richting naast de baan staan. Balen voor de Rus want hij had zich net als in Australië opgewerkt naar een mooie positie in de top-10. In de herhaling zien we dat de Rus geen blaam treft, hij wordt getoucheerd door Antonio Giovinazzi, die zich op deze manier steeds minder populair maakt bij zijn concullega’s. De stewards blijken de actie van de Italiaan echter oké te vinden.

Op zijn medium banden gaat Verstappen behoorlijk hard. Zo hard dat Bottas na zijn stop achter Verstappen terechtgekomen is. Het is positief nieuws voor Red Bull, maar ondanks dat Verstappen snelle rondes rijdt lijkt het niet bepaald alsof hij op weg kan naar de top-3. In plaats daarvan wordt hij zelfs vrij rap weer verschalkt door Valtteri. Tot zover de theorie dat Red Bull Racing in de race opeens megahard gaat. Verstappens teamgenoot Gasly stormt ook niet bepaald met grote stappen de top-10 binnen. Sterker nog, als we kijken naar de opmars van Hulkenberg valt de progressie van Pierre ronduit tegen.

Charles daarentegen gaat als een speer. De Monegask laat zijn Germaanse teamgenoot stofhappen als ware die laatste Gaston Mazzacane. Vettel valt ook terug in de klauwen van Hamilton en beleeft nu de pijn van de het zijn van de tweede rijder bij een team. Hamilton zoekt namelijk in dezelfde ronde als Leclerc de pits op, maar Vettel moet een rondje langer door. HAM kan dus voor de undercut gaan ten opzichte van de Duitser. Als Vettel een ronde later de pits uitrijdt zien we al: dat gaat ‘ie niet redden. HAM schuift zo door naar P2. Interessant is hierbij dat Hamilton nog een keer naar een set softs gaat, terwijl Ferrari opteert voor de mediums.

Toch maakt HAM geen tijd goed op LEC. En wegrijden van Vettel lukt ook niet op het zachtere rubber. Vettel is met zijn Ferrari veel sneller en gaat uiteindelijk voorbij aan zijn grote rivaal van vorig jaar. Dat is het goede nieuws voor de Duitser. Het slechte nieuws is dat hij nu op vrijwel dezelfde strategie als zijn stalgenoot acht seconden achterstand heeft opgelopen op de raceleider.

Verstappen trapt het bal af waar het gaat om de tweede pitstopserie bij de toppers. Hoewel we die laatste term, hoeveel pijn het ook doet, wat losjes gebruiken in dit geval. Na zijn stop valt VER namelijk terug tot achter Norris en Raikkonen. Tuurlijk, die moeten allebei nog een keer naar binnen, maar toch. Vorig jaar zou deze situatie zich op dit punt in de race onder normale omstandigheden nooit voorgedaan hebben.

Hamilton zet Vettel wederom onder druk door ook de pitbox op te zoeken. Ferrari ‘moet’ counteren en haalt Vettel een ronde later naar binnen. Dit keer lijkt het allemaal goed te gaan, want de Duitser komt voor de Brit weer de baan op. Maar nu doet er zich een interessante ontwikkeling voor: Hamilton kan dit keer wél aanvallen. De eerste poging weert Vettel nog af, maar de tweede keer kan hij LH44 niet achter zich houden.

Daarna gaat het weer helemaal mis in het hoofd en/of de auto van SV5. Zonder beroering spint de Duitser en vernaggelt hij zijn banden. Bij het terugrijden naar de pits komt de Fezza in verkeer terecht en verliest tot overmaat van ramp zijn voorvleugel. Het is officieel: Kimi en Seb volgend jaar weer teamgenootjes bij Alfa Romeo, Verstappen naast Leclerc bij Ferrari.

Dat de druk die hoge verwachtingen met zich meebrengt zwaar kan wegen op coureurs zien we ook bij Renault. Ricciardo won op papier gisteren weliswaar het kwalificatieduel van Hulkenberg, maar dat was alleen te danken aan een technisch probleem bij de Duitser. Hij was in alle sessies veel sneller dan de hoogaangeschreven honingdas. In de race van vandaag zien we dat ook terug. Hulkenberg rijdt eigenlijk de race die we van Gasly verwacht hadden en is flink veel sneller dan DR3. Uiteindelijk komt hij de Ozzie dus ook tegen op de baan en haalt hij ‘m in. Daarbij toucheert Ricciardo zijn nieuwe teammaat. Beiden kunnen echter met veel mazzel door.

Finish

En dan…Is het weer tijd voor de akte ‘tragedie’ in de grote opera die ‘Ferrari’ heet. Hoe krijgen die Italianen het elke keer weer voor elkaar? Nadat Vettel gesmolten is onder de druk van zijn teamgenoot en Hamilton, gaat het helemaal fout bij Leclerc. De Monegask leek onbedreigd op zijn eerste zege af te stevenen, maar dan worden we herinnerd aan het feit dat de F1 nog steeds een mechanische sport is. De MGU-H van Leclerc begeeft het en zijn voorsprong op HAM verdwijnt als sneeuw voor de zon. Charles kan het begrijpelijkerwijs niet geloven. Hij heeft dik dertig seconden voorsprong op Bottas en Verstappen, maar op dit tempo kan hij het vergeten om die twee achter zich te houden.

Met drie ronden te gaan suist Bottas voorbij aan Leclerc. Nu is het de vraag of Verstappen totaal uit het niks ook nog een podium kan scoren. Verstappen ruikt al bloed. Hij vraagt op de radio of hij Charles kan pakken. Het team verzekert hem dat dat inderdaad het geval is. Maar dan gooit het bij Red Bull zo vaak vervloekte Renault roet in het eten. Je zou zeggen dat de Fransen het erom doen. In een bizarre ontwikkeling houden beide Renaults opeens op met rijden. We weten niet of het gerelateerd is, maar ook Sainz zoekt de pits op. Wat wel balen is vanuit Nederlands oogpunt: net nu Verstappen aangesloten is bij Leclerc zorgt deze situatie voor een Safetycar. Twee bochten later en hij scoort een podium…

Dat kan hij nu echter vergeten, want de race eindigt achter de SC. Dat verzekert Leclerc als schrale troost van de laatste plek op het ereschavot en van het extra puntje voor de snelste raceronde. Niet dat hij daar heel blij mee zal zijn op dit moment. Wel blij kunnen daarentegen rookies Lando Norris en Alexander Albon zijn, want zij scoren na de tumultueuze slotfase hun eerste F1-puntjes met respectievelijk plaats zes en plaats negen. In de top-10 vinden we verder ook nog Gasly (P8), ervaren rot Perez (P10) en extreem ervaren rot Raikkonen (P7) terug. Wat een race! Je zou het misschien niet zeggen als je niet gekeken hebt en alleen de uitslag begluurt, maar F1 begluren was weer genieten vandaag.

UPDATE: Max is achteraf realistisch en zegt dat een podium niet verdiend was geweest vandaag.





De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Leclerc

4. VERSTAPPEN

5. Vettel

6. Norris

7. Raikkonen

8. Gasly

9. Albon

10. Perez

11. Giovinazzi

12. Kvyat

13. Magnussen

14. Stroll

15. Russell

16. Kubica

DNF

Sainz

Ricciardo

Hulkenberg

Grosjean