Seat gaat scooters bouwen

Elektrische, welteverstaan.

Seat is, net als Skoda, een bedrijf dat voornamelijk auto’s van moederbedrijf Volkswagen pakt, daar een eigen sausje overheen doet en deze vervolgens verkoopt. Toch blijkt Seat ook éigen producten op de markt te willen zetten, in het bijzonder scooters. Het Spaanse merk toonde gisteren namelijk twee elektrische scooters, waarvan het er eentje sowieso gaat verkopen.

Het eerste concept is de Seat e-Scooter concept, waarvoor het bedrijf samenwerkt met de in Barcelona gevestigde scooterbouwer Silence. Dit bedrijf gaat de scooters straks ook in elkaar zetten. De e-Scooter – hopelijk krijgt de tweewieler straks een originelere naam – krijgt een elektrische motor die 14,8 pk en 240 Nm kan leveren. De scooter heeft een maximale snelheid van 100 km/u en tikt in 3,8 seconden de 50 km/u aan. Volgens de WMTC-test moet de scooter op een maximale acculading 115 kilometer kunnen rijden.

Voor het opladen lijkt het er trouwens op dat je niet de hele scooter naar een stopcontact hoeft te brengen; de accu kan er namelijk worden uitgehaald en los van de scooter worden opgeladen. Onder de stoel van de e-Scooter is plek voor twee helmen en via een app kan de locatie en accustatus van de Seat worden afgelezen.

Seat wil de productieversie van de e-Scooter in 2020 op de markt kunnen brengen. Met de scooter richt Seat niet alleen op consumenten, deelscooterbedrijven horen ook bij de target market. De elektrische Seat-scooters vallen namelijk onder de nieuwe SEAT Urban Mobility-divisie, die zich richt op ‘urban mobility solutions‘ als deze scooters en deelvoertuigen.

De andere nieuwe scooter is de e-Kickscooter concept. In feite is dit een elektrische step die men vooral in grote steden ziet. Seat heeft nu de EXS KickScooter , dit concept is daar de opvolger van. De e-Kickscooter heeft een accucapaciteit van 551 Wh, waar de EXS slechts 187 Wh heeft. De range is met het concept dan ook groter, 65 km ten opzichte van 25 km. De EXS heeft een maximale snelheid van 25 km/u, waarschijnlijk heeft de e-Kickscooter dit straks ook.

Voor de EXS werkt Seat samen met Segway, of Segway ook bij de opvolger betrokken is, is onbekend. Het is niet bekend of en wanneer Seat de e-Kickscooter op de markt wil brengen.