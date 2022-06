FIA president draait mening over geven van mening met 180 graden

Ah, die nieuwe FIA president moet nog even wennen aan twitter en websites. En aan meningen.

Na drie termijnen mocht Jean Todt eindelijk met pensioen. Of nou ja, mocht, moest. Je mag namelijk maximaal drie termijnen FIA-president zijn. Daarna moet je het veld ruimen. Op zich geen verkeerd idee, anders zit je veel te lang met dezelfde leider. Dat moet je toch niet willen, Nederlanders?

Enfin, bij de FIA is nu Mohammed Ben Sulayem de grote eindbaas, capo én honcho. Hij is al sinds 2008 de vice-president van de FIA (Ferrari International Assistance). Daarnaast zit hij ook in de Motor Sport Development Task Force: hij is er voorzitter van. De oud-rallycoureur is dus bekend met het wereldje.

Hij zou er dus van op de hoogte moeten zijn dat al zijn uitspraken gewogen en uitvergroot zullen worden. Wij proberen jullie toch dagelijks te voorzien van de nodige sappige nieuwtjes uit auto- en autosportland. Dat ging niet helemaal goed afgelopen week.

Oude mening FIA president

Wat is er dan aan de hand? Nou, dat gaan we je even haarfijn uitleggen. Zoals jullie weten zijn coureurs als Sebastian Vettel en Lewis Hamilton begaan met de wereld. Het is het laatste topje van de Maslov-pyramide. Als je alles al hebt qua geld, objecten en miljoenen volgers op de Instagram, wil je bewustzijn in hun koppies brengen. Dat doen Hamilton en Vettel ook. Ze maken gebruik van hun statuur en hun bereik.

Daar was Sulayem het niet mee eens, zo liet hij optekenen aan Grand Prix 24/7:

Bij Lauda en Prost ging het enkel om het rijden. Vettel rijdt nu op een regenboog-fiets, Lewis geeft om mensenrechten en Norris benoemt geestelijke gezondheid. Iedereen heeft het recht om te denken. Voor mij is het alleen wel de vraag of we moet of we onze overtuigingen moet opdringen aan het publiek via de sport. Ik ben Arabisch, internationaal en moslim. Ik dring mijn opvattingen niet aan bij anderen. Absoluut niet! Mohammed Ben Sulayem, vindt dat je mag zeggen wat je wil maar toch ook weer niet.

Die redelijk genuanceerde uitspraak werd ontvangen met een hoop weerstand. Ondanks dat Sulayem vraagtekens zet of de sport gebruikt moet worden als doorgeefluik voor meningen van multimiljonairs, vond men het op Twitter niet kunnen.

Dit is de nieuwe mening

Onder druk daarvan – daar lijkt het wel op althans – is Mohammed Ben Sulayem bijgedraaid. Hij heeft namelijk nu een mening die compleet haaks staat op hetgeen hij eerder zei. Nu is Twitter veel te beperkt voor nuance (zowel qua leestekens als het geestelijk niveau van de volgers), maar het is meer dan opmerkelijk:

Als een coureur, heb ik altijd geloofd in sport als een katalysator voor vooruitgang in de samenleving. Daarom is het promoten van duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit een topprioriteit van mijn mandaat. Op dezelfde wijze hecht ik waarde aan de betrokkenheid van alle coureurs en kampioenen voor een betere toekomst. Mohammed Ben Sulayem, vindt nu iets wat hij eerst juist niet vond.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte. Hopelijk wordt dit issue besproken tijdens het Ziggo Race Café vanavond. Waar moet die heren het anders over hebben?