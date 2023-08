FIA-president: gewicht F1-auto moet naar beneden

Mohammed Ben Sulayem, FIA-president, stelt dat het gewicht van de F1-auto in 2026 naar beneden moet om de races aantrekkelijker te maken.

Regels, ze zijn overal. Van kleins af aan worden we ermee geconfronteerd. Ook in de Formule 1 komen er steeds meer regels, soms ergeren de coureurs zich er kapot aan. Oh ja, wij als fans ook. Denk maar aan de regels omtrent de motoren (lees: het geluid). In 2022 kwam er een nieuw reglement, daardoor werden de auto’s een stuk zwaarder. In 2026 lijkt het erop dat de auto’s nog zwaarder worden door allerlei nieuwe regeltjes. En dat is tegen het zere been van Mohammed Ben Sulayem, laat hij optekenen bij Motorsport-total.

FIA-president is meent dat het gewicht F1-auto minder moet worden

De beste man was vroeger ook coureur en wat hem altijd dwars zat was een zware auto. Hij zegt:

Lichtere auto’s zijn beter, en ik weet waar ik het over heb. Als de auto zwaarder is, is de ophanging aangetast, werken de remmen minder goed, slijten de banden sneller. En meer gewicht is gevaarlijker bij een botsing.

Wie zijn wij om hier commentaar op te hebben? Hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Maar hij is de baas, de CEO, de eindkoning van de FIA. Doe er dan ook iets aan!

Beslissing

Dat gaan ze doen. Maar het blijft een bureaucratisch gebeuren, zoals altijd. Ze gaan eerst eens rustig kijken en praten over hoe dit kan en welke mogelijkheden er zijn. Hopelijk in samenspraak met de teams.

De teams hadden dan ook afgelopen tijd veel kritiek op de zware auto’s. De afgelopen 15 jaar zijn de auto’s 213 kilo zwaarder geworden. Dat lijkt niet veel, maar is het wel. Op dit moment moet een F1-auto op elk moment tijdens het raceweekend minimaal 798 kilo wegen.

Enfin, de president heeft al met zijn team gesproken en ze zijn eruit. Ze willen lichtere auto’s, maar ook een beter geluid. Hulde hiervoor. Met welke regels (of welke schrappen ze juist) ze dit willen doen, dat is nog niet duidelijk. Maar de eerste stap is gezet en daar moeten we het voor nu maar mee doen.