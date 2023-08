Verzekeringspremie voor jongeren bereikt recordhoogte

De verzekeringspremie voor jongeren is nog nooit zo krankzinnig hoog geweest als nu. Ja, dames en heren, we hebben een record bereikt.

Voor beginnende bestuurders is autorijden extra duur. Niet alleen relatief gezien, daar de meeste jongeren nog niet heel erg veel geld hebben om een auto te rijden. Ook in absolute termen is autorijden voor jongeren extreem duur en dat komt vooral door de verzekeringspremie.

In principe is het natuurlijk ook best wel logisch. Jongeren zijn minder ervaren en de statistiek liegen er natuurlijk niet om: ze zijn vaker betrokken bij een ongeval. Voor verzekeringsmaatschappijen een reden om de bankschroeven telkens verder aan te draaien. In 2023 is er een nieuwe record bereikt als het gaat om een verzekeringspremie voor jongeren. Dat meldt de vergelijkingssite autoverzekering.nl, dus we gaan er van uit dat deze mensen wel iets weten over premies.

Hogere premie

De hogere premie komt niet alleen door de statistieken dat ze meer schade rijden. Het heeft er vooral mee te maken dat je geen schadevrije jaren hebt opgebouwd. Daardoor begin je op nul. Maar ja, daar zo’n jongeren aangewend. Tegenwoordig moeten ze ook al 10 jaar relevante managementervaring op directieniveau hebben om vakken te mogen vullen bij de lokale supermarkt, dus dit kan er ook nog wel bij.

We hebben eventjes snel gezocht en schrokken ons helemaal het leplazarus. Als een simpel Aziatisch boodschappenwagentje wil verzekeren, dan is een WA+ verzekering ongeveer 200 tot 300 euro per maand! Dat is krankzinnig veel geld voor mensen die waarschijnlijk een bijbaantje en studiefinanciering hebben. En we hebben gekeken voor een Hyundai i10 1.1i Active met handbak uit 2010, niet een Lancia Stratos of TVR Cerbera Speed Twelve ofzo.

Wat te doen aan de hoge verzekeringspremie voor jongeren?

Uiteraard zorgt dat ervoor dat jongeren een andere oplossing zoeken. Want om nu de waarde van een gebruikte A-segmenter per jaar te gaan betalen, is ook een beetje krom. Veelal zetten de jongeren de auto op naam van hun ouders, om zo de hoge premie te omzeilen. Dit ziet men echter als fraude, omdat je bewust de verzekeringsmaatschappij om de tuin aan het leiden bent. Fraude, zou Charles McGill zeggen.

Een andere optie is gewoon om de auto even te laten voor wat het is en een paar jaar te wachten totdat de fontanellen nóg dichter bij elkaar zijn gegroeid. Voor een oudere jongere is de premie ook al ietsje lager.