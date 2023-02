FIA-president doet nu al een stap terug: BREEK!

De FIA-president neemt een stapje terug. Of opzij. Maar hij doet het verder heel erg goed, hoor!

Drie termijnen lang heeft Jean Todt in alle stilte zijn werk kunnen doen. Drie termijnen lang was de Franse oud-Ferrari teambaas geprezen om zijn leiderschap. Uiteraard komt er aan alle goede dingen een einde en dus was het tijd voor een nieuwe FIA-president. Die kwam er in de vorm van Mohammed Ben Sulayem.

Deze man wist in een jaar tijd vaker het nieuws te halen dan Todt in drie termijnen. Of daarmee te maken heeft, is niet bekend, maar de Mohammed Ben Sulayem heeft nu net aangegeven een stap terug te doen. Of een stap opzij, zoals ze zelf zeggen.

FIA-president krijgt twee man erbij

De rol van Jean Todt wordt dus overgenomen door niet één, niet twee, maar maar liefst drie personen. Mohammed Ben Sulayem heeft dus eigenlijk als een soort shovel gediend om flink wat puin te ruimen. Hij moest Masi de laan uitsturen zonder ‘m te ontslaan (gelukt) en moest wat opruimen in het senior FIA-management (ook gelukt).

Mohammed Ben Sulayem wordt vervangen, eh, bijgestaan door Nikolas Tombazis enerzijds en Steve Nielsen anderzijds. Tombazis zal zich richten op de dagelijkse algemene zaken en Nielsen is de nieuwe sportief directeur. Wat vlijft er dan over voor Mohammed Ben Sulayem?

Meestemmen

Nou, hij mag bij belangrijke dingen meestemmen met strategische beslissingen en gebruik maken van de Nespresso-machine plus de sportschool van de FIA. Die laatste twee dingen verzinnen wij, maar we kunnen nergens het tegendeel vinden. Dus ga er maar vanuit dat het zo is.

In principe klinkt het heel erg logisch, allemaal Maar als dit het geval is, waarom deden ze dit niet eerder? Want Mohammed Ben Sulayem kon de hulp goed gebruiken. Zoals gezegd, de beste man wist zichzelf telkens negatief te profileren. Onlangs kwam er een vrouwonvriendelijk zin voorbij die hij 22 jaar geleden weleens gezegd zou kunnen hebben. Dus ja, dan is het ook logisch. Oh, wacht, Liberty Media is niet blij met hem.

