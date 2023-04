FIA roept organisatie Australische Grand Prix op het matje

De FIA blijft maar gaan met reprimandes en straffen uitdelen. Men roept zelfs de organisatie van de Australische Grand Prix op het matje.

Het was weer een veelbewogen race vanochtend. Na een sprankelend begin en een safetycar, leek het allemaal te verzanden in een DRS-trein. Precies zoals we dat wel vaker gezien hebben in Australië. Maar een onnodige fout van Magnussen in de slotfase, zorgde uiteindelijk toch nog voor een spannend en enerverend slotstuk.

Een staande herstart met nog luttele rondes te gaan was natuurlijk garantie voor spektakel. Geef twintig ‘mannetjes’ de kans om in twee ronden de held uit te hangen en je weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren natuurlijk. En zo geschiedde dus ook.

Sainz raakte Alonso. Gasly verremde zich en elimineerde bij het terug op de baan komen teammaat Ocon. Stroll verremde zichzelf helemaal in zijn eentje, vanaf wat op dat moment een zeker podium leek te worden. Tot overmaat van ramp torpedeerde Sargeant nog even zijn mede-rookie De Vries na een extreem matige herstart. Hierna was het een kwartier wachten op de volgende herstart, waarbij bleek dat we in slagvolgorde naar de finish reden achter een safetycar.

Verschillende partijen waren niet blij met de beslissingen van de FIA. Haas F1 bijvoorbeeld, vond het gek dat Hulkenberg niet zijn vierde plek mocht houden. Dit omdat de stand van een ronde eerder dus gepakt wordt. Maar dat is raar, omdat Sainz tegelijkertijd wel een straf incasseerde voor iets wat daarna gebeurde. In 2021 was er bij de Grand Prix van Saoedie-Arabië ook al een dergelijke koehandel toegepast met Verstappen, die zijn plek op de grid voor de herstart aan Hamilton moest geven.

Sainz op zijn beurt was allerminst in zijn nopjes met de straf die hij kreeg van de FIA. De Spanjaard vond het duidelijk niks meer dan een racemoment wat er na de start tussen hem en landgenoot Alonso gebeurde. Koude remmen, hard in de ankers en dan kan zoiets gebeuren.

Carlos is misschien bezig met het interne duel tegen Leclerc. Daarin staat hij momenteel dik voor (20 versus 6 punten), ook al omdat Leclerc alweer twee keer is uitgevallen dit jaar. Met 12 extra punten erbij zou het nog afgetekender zijn. Je weet nooit waar het goed voor is als het seizoen vordert en als Ferrari in 2024 wel een winnende auto maakt.

En ook bij Red Bull vonden Horner en Marko het allemaal maar op het randje wat de FIA vandaag klaarspeelde. De rode vlag voor de situatie met Albon was nog verdedigbaar, zo oordeelt men in team Max. Maar in geval van Magnussen was er wat Red Bull betreft geen reden om een rode vlagte zwaaien. Het team moest hierdoor nog even bibberen aan het eind en alsnog een vrijwel zekere overwinning verdedigen.

De FIA, dit jaar toch al een beetje overactief met straffen rondom startplekken en dergelijke, is nog even doorgegaan. Ook de organisatie van de Australische Grand Prix moest na afloop op het matje komen. Dit omdat publiek voor het einde van het evenement kennelijk de baan op is gekomen en ook bij de stilstaande auto van Hulkenberg kon komen. Dit terwijl deze auto nog het rode lampje had branden dat aangaf dat er mogelijk spanning op stond. De FIA zegt:

A large group of spectators managed to break the security lines and accessed the track while the race was still ongoing. The security measures and the protocols which were expected to be in place for the Event were not enforced resulting in an unsafe environment for the spectators, drivers and race officials. Furthermore, spectators were also able to reach Car n° 27, which was parked at exit of Turn 2 and which still had its light flashing red (i.e. the car was in an unsafe condition with possible electrical discharge). All of this presented significant danger to the spectators, race officials and the drivers. FIA, vond het allemaal niet veilig

Inmiddels is de organisatie ook gehoord. Deze steekt de hand in eigen boezem. Er zal een grondig onderzoek komen. Met de lessons learned wordt dan voorkomen dat zoiets nogmaals kan gebeuren. De FIA neemt daar genoegen mee.

Voor wat betreft de andere zaken: Max mag zijn overwinning houden. Haas F1 is weggewoven door de FIA. Sainz en Ferrari hebben officieel geen protest meer aangetekend. Waarvan akte.