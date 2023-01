FIA wil Verstappen kampioenschap weer voorkomen

De FIA wil voorkomen dat Verstappen weer raar kampioen wordt.

In de autosport gebeuren rare dingen en helemaal als Max Verstappen erbij betrokken is. De Nederlander heeft zijn stempel op de sport gedrukt doordat de FIA geregeld de regels moest aanpassen omdat Verstappen een handige hiaat zag en daar gebruik van maakte.

Ook opmerkelijk is dat Max Verstappen twee keer wereldkampioen is geworden, maar dat dat twee keer niet op een ‘normale’ manier ging. Nu zijn we na 23 jaar Formule 1 behoorlijk afgestompt met 5 titels voor Michael Schumacher, 4 voor Sebastian Vettel en 7 voor Lewis Hamilton. Normaal gesproken behaalt een coureur een of twee races voor het kampioen de titel binnen. Dan weten wat er moet gebeuren qua posities.

Anti climax

Maar tijdens de GP van Japan 2022 had niemand een idee dat Verstappen wereldkampioen zou worden. Vanwege de korte race had iedereen halve punten verwacht of driekwart van de punten. Ook was Charles Leclerc nummer twee en Pérez derde. Kortom, op welke manier dan ook, Verstappen zou géén kampioen zijn. Totdat bleek dat de volle punten gerekend zouden worden en Leclerc een tijdstraf kreeg van 5 seconden wegens het van de baan afglijden en blokkeren van Pérez.

Het was een extreme anti-climax, want zelfs de brenger van het goede nieuws (Johnny Herbert) begreep er vrij weinig van. Net als de rest die de race volgde.

Alles anders in 2023

Voor 2023 zal het allemaal anders zijn, dat meldt de FIA-president Mohammed Ben Sulayem aan AutoSport. Onder regie van Steve Nielson (de nieuwe sportieve directeur van de F1) zal men het reglement aanpassen.

Overigens past de FIA de regels aan, maar de FIA wil heel duidelijk maken dat de FIA niets fout heeft gedaan en dat de verwarring niet komt door de FIA.

Ja, de regels worden op dit moment aangepast. Steve, de nieuwe sportief directeur, is daar nu mee bezig. Hij zal het verbeteren.



Terugkomend op Japan. Ten eerste, we hadden de daaropvolgende race meteen een volledig rapport over alles dat er is gebeurd. Wat er gebeurde in Japan was uniek en nooit eerder voorgekomen. Dat rapport staat ook op de website van de FIA.



Dan de puntenverdeling. Wie dat gekozen heeft? De teams. Wie heeft deze manier van puntenverdelen goedgekeurd? De teams. Wij moesten alleen de regels die de teams wilden implementeren. En wij krijgt de schuld? Wij. Eerlijk waar, hoe is dat terecht? Jij mag het zeggen. Het frustreert enorm. Mohammed Ben Sulayem, wijst een andere schuldige aan dan de FIA.

Waar ging het mis dan?

De verwarring zat ‘m in het feit dat vermindering van punten alleen van toepassing is als de race wordt afgelast, zonder dat er een herstart plaatsvindt, zoals de GP België 2021. Daar was nu geen sprake van. De race is immers afgevlagd na 3 uur racetijd. Daarom werden de volle punten uitgedeeld.

Het is voor de tweede keer dat de FIA de regels moet aanpassen na een WK-overwinning van Verstappen. Tijdens de GP van Abu Dhabi 2021 was het de safetycar-regel die op meerdere manieren geïnterpreteerd kon worden. Voor nu moeten ALLE auto’s zichzelf unlappen.

Meer lezen? Dit is het Autoblog eindrapport deel 2, de top 10!