Hamilton verwijdert oorbellen niet, ondanks regel FIA

Het is toch altijd zo’n lekkere rebel, die Lewis. Hamilton verwijdert zijn oorbellen niet, ondanks dat er een nieuwe regel is van de FIA.

De FIA weet elk weekend weer iets leuker te maken. Althans, het levert ons een stroom aan nieuws op. Zo waren er een paar nieuwe regels geïntroduceerd afgelopen weekend. Zo kost het 5 mille om met een scooter over de baan naar de pits te rijden. Dat kan natuurlijk echt niet.

Nieuwe regels FIA

Nog een nieuwe regel is dat je keurig achter je tegenstander in een treintje moet rijden bij een safetycar. Dus je kan er niet meer half de naast koplopeer om je tegenstander te intimideren. Precies wat Max Verstappen deed in Saudi-Arabië, Bahrein én Abu Dhabi. Over safetycars gesproken, die reed gisteren ook nog eens langzamer dan normaal.

Maar er was nóg een nieuwe regel. De coureurs mogen namelijk geen sieraden, horloges of piercings dragen tijdens een raceweekend. Net als alle andere maatregelen van de FIA moet het de veiligheid van de sport bevorderen.

Lewis Hamilton verwijdert oorbellen niet

De bijna-achtvoudig wereldkampioen ziet dat eigenlijk niet zo zitten. Lewis Hamilton verwijdert zijn piercings namelijk niet. Sommige van zijn piercings zijn namelijk vrij lastig om te verwijderen:

Ik ben niet van plan ze te gaan verwijderen. Dit zijn voor mij persoonlijke dingen. Je moet kunnen zijn wie je wil zijn. Het zijn dingen die ik niet kan verwijderen. Ik kan ze – letterlijk – niet verwijderen. Deze in mijn rechteroor is erin gelast. Dan moet ik het eraf hakken. Dus ik laat het lekker zitten. Lewis Hamilton, stijlicoon avant la lettre.

Overigens blijft het daar niet bij qua maatregelen, want de FIA bepaalt nu ook wat voor onderbroeken er gedragen worden door de coureurs. Dat moet namelijk brandwerend ondergoed zijn. Ergens hebben we het vermoeden dat Daniël Ricciardo van die zijden boxers draagt, maar dat kan niemand bevestigen noch ontkennend. Maar hij kan het zeker hebben.

Tenslotte een kleine voetnoot. Alle regels van de FIA lijken natuurlijk op betutteling. Dat is totdat het vreselijk mis gaat. Dan vraagt iedereen zich af waarom de FIA er niet van te voren iets aan heeft gedaan. In veel sectoren met machines is het dragen van piercings en sieraden al jaren niet toegestaan.

Via: Racefans.net