Koop deze Alpina D10 biturbo op Marktplaats

Deze Dampfhammer van Alpina op Marktplaats heet de D10 biturbo en kan de jouwe zijn voor Kleines Geld (soort van).

In de geschiedenis van Alpina is het meerdere malen voorgekomen dat men een motor bouwde die (later) ook in BMW’s zonder Alpina-baaaaaadge terecht zijn gekomen. De BMW E53 X5 bijvoorbeeld had in zijn dikste vorm een V8 van Alpina. De BMW 123d had een dubbelgeblazen vierpits diesel van Alpina-makelij. En dan was er nog de Alpina D10 biturbo. Hoewel in dit geval niet letterlijk de Alpina krachtbron in latere BMW’s gelepeld is, vormde deze duidelijk wel de inspiratie voor de latere 535d.

De basis voor de D10 was de BMW 530d. Alpina kwam echter op het lumineuze idee dat je ook meer dan één turbo op de zes-in-lijn zou kunnen schroeven. Een trend die zich later door zou zetten. BMW heeft inmiddels een variant met vier turbo’s in de aanbieding, terwijl Alpina zelf het in de nieuwste D5 doet met drie turbo’s. Destijds was een biturbo zescilinder diesel echt nog iets heel speciaals. De krachtbron heeft 245 pk. Dat waren er exact evenveel als de vier liter grote achtpits diesel die BMW destijds zelf leverde in de E38 740d te bieden had.

De prestaties op papier zijn niet eens zo heel indrukwekkend. Nul-naar-honderd gaat via de vijftraps automaat in 8,0 seconden. Het is dan ook een auto van 1.610 kilo. Maar het is het kilometers vreten op snelheid waar deze Alpina zich het best voor leent. Dat kilometers vreten is dan ook flink gebeurd met de D10. Deze unit heeft er ruim twee ton opzitten. Gelukkig zijn onlangs de turbo’s, verstuivers en de radiateur vervangen. In principe kan zo’n zes-in-lijn diesel nog wel even door.

Volgens de verkoper zijn er 150 units gemaakt van deze D10. Andere bronnen spreken van 239 stuks. Het is altijd maar net hoe en wat je telt. Hoe dan ook zijn er tussen 2000 en 2003 geen drommen van verkocht. Dit faceliftmodel in Alpina blauw met grijs leder heeft een klassieke Alpina kleurstelling. Het grijze leder is wel een beetje poezelig. Je kan ook zeggen ‘eerlijk’ voor de leeftijd en het kilometrage. Met wat poetswerk kan het vast fabrieksnieuw gemaakt worden.

De dekoset is afwezig, net als de belettering achterop de klep. Alleen de decente uitlaat doet aan de achterkant vermoeden dat dit geen gewone BMW E39 5-Serie is. Standaard werd de D10 geleverd op 18″ wielen, maar deze unit heeft de optionele 19″ pornojetsers. Dat dan weer wel. De vraagprijs bedraagt 15.945 Euro. Tenzij je een inruilert hebt. Dan is de prijs 17.445 Euro. Zoiets doen dit soort auto’s eigenlijk al jaren. Koop dan? Of leg jij dan liever 10 ruggen extra neer voor een F10 D5?

Dank @rachid voor de tip!