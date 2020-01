Fiat 124 Spider maakt verrassende comeback

De Fiat 124 Spider is de auto die iedereen leuk vindt, maar vergeet te kopen. Op papier is het een ideale roadster: licht, compact, potig motortje, Japanse techniek en een Italiaanse motor. Dat is dan gecombineerd met eveneens Italiaanse styling.

124 Spider

De bijna identieke Mazda MX-5 is moderner vormgegeven en appelleert aan de smaak van de jongere automobilist, de retro-chic charme is voor behouden aan de automobilist met kalere slapen. De motor van de 124 past daar ook bij: iets meer koppel, iets minder zwoegen. Maar, zoals jullie weten heeft de 124 Spider een vrij korte carrière achter de rug. De auto is inmiddels alweer uit productie. Geheel volgens de FCA-traditie staat er géén opvolger klaar.

Barrington

Nu zullen er mensen zijn die het enorm jammer vinden, want ze hadden graag een 124 Spider aan hun leven toegevoegd. Ook konden ze ‘m dikwijls betalen. Het probleem is dat men het blijkbaar vergeten is te doen. Die mensen kunnen nu in der herkansing, want die is de Barrington Spider America EV. Deze is gebaseerd op de originele 124 Spider, je weet wel: die door Tom Tjaarda werd ontworpen.

200 pk

Zoals je uit de naam al kunt afleiden, is de Barrington Spider EV een klassieke Fiat 124, maar dan met een heuse elektromotor. Sterker nog, de Barrington heeft er 2. Gezamenlijk zijn ze goed voor 200 pk en 271 Nm. Dat is zelfs meer vermogen dan de Abarth 124 Spider. Mocht je zo’n elektromotor niet puristisch genoeg vinden, de auto is uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak mét koppeling. Naar het schijnt is het wel mogelijk om de auto in ‘Drive’ te zetten voor als je niet zo veel zin hebt om te schakelen.

Prestaties

Dan de prestaties. De elektrische 124 is niet zo snel als de Abart 124. Van 0-100 km/u duurt slechts 6 seconden, maar de topsnelheid is 209 km/u. Dan de actieradius, die is namelijk niet al te best. Volgens zijn makers moet de Spider EV meer dan 140 km op een volle accu kunnen halen. Maar dat is net zoiets als bekend maken aan een deerne dat je goed bent voor anderhalve minuut een feest-tijd tussen de lakens.











Prijs

Voor het laatste hebben we de prijs bewaard. Die is ook niet mis. Barrington verwacht dat je 139.995 dollar betaalt voor de Spider America. Mocht je dat iets te gortig zijn, kun je ook een versie met één motor bestellen, de Spider America Junior. Deze is verkrijgbaar vanaf 89.995 dollar. Barrington gaat slechts 20 exemplaren bouwen. Ze starten pas met jouw auto na aanbetaling van 5.000 dollar.