Geld teveel? Ferrari-webshop helpt een handje

Als jij wordt gevraagd om kapitalen uit te geven in een paar klikken voor items waarvan velen zullen zeggen: ‘waarom??!!’, dan moet je even naar Ferrari.

Ferrari blijft onlosmakelijk verbonden aan de F1. Het is het enige team dat ononderbroken van start tot heden onder dezelfde naam meedoet aan de Formule 1. De liefde voor de renstal wordt al generaties doorgegeven, ondanks het feit dat het laatste échte succesjaar van Ferrari meer dan 15 jaar geleden is. Desondanks weet Ferrari toch altijd mee te strijden voor de top en kan de magie er zelfs voor zorgen dat coureurs als Lewis Hamilton onverwacht willen rijden voor het team. Want los van of je wint of verliest: Ferrari-coureur zijn is als een soort eretitel in de Formule 1.

Memorabilia

En dan heb je nog de tifosi. De mensen die dus in hart en nieren Ferrari blijven steunen door dik en dun. De mensen die geloven in het merk alsof ze elk jaar weer in staat zijn om de titel te winnen. De Italianen die op thuiscircuit Monza altijd zullen juichen. Want, wederom los van het boeken van succes of niet, Ferrari is heilig. En stukken van dat heiligdom bezitten, dat moet een droom zijn voor de tifosi. En voor de tifosi met een goed gevulde portemonnee heeft Ferrari iets nieuws verzonnen.

Webshop

Daarvoor moet je een bezoekje brengen aan de webshop van Ferrari. Mocht je honderdduizenden euro’s in een oude sok vinden en besluiten om dat eens niet te investeren in slimme zaken, dan kon je daar altijd al terecht. Een helm van Carlos Sainz? 15.000 dollar.

Een replica (dus niet eens het echte ding) van het stuur van de Ferrari F1-75 uit het jubileumjaar 2022? 9.000 dollar. Retesimpele dingen als pennen kosten 1.000 dollar, boeken ga je niet voor minder dan 75 dollar vinden en schaalmodellen kan je zo gek niet verzinnen: 430 dollar voor een 1:43-model van een California T, tot wel 15.000 dollar voor een Amalgam-replica van een F1-auto in schaal 1:8. Maar, oké, dan heb je wel serieus gave items, het moet gezegd worden.

Componenten

Nu gaat het merk een stapje verder. Ferrari verkoopt op hun webshop namelijk componenten van raceauto’s. Echt gebruikt! En de prijzen zijn wederom niet mals, maar goed, van al deze onderdelen zijn er echt maar een paar. Zo kun je bijvoorbeeld bovenstaande klep uit de F2005 kopen voor 924 dollar. Eén klep, jazeker. Je kan de wereld aan zuigers en drijfstangen kopen, van allerlei F1-auto’s van 1999 tot en met 2011. Eén van de twee onderdelen los, inclusief gebruikssporen, moeten zo’n 1.000 dollar kopen. Een aan elkaar bevestigde zuiger met drijfstang kost 2.150 dollar.

Dat zijn nog goedkope zaken als je kijkt naar remschijven. Van de bolides van zowel Vettel als Leclerc verkoopt Ferrari nu de remschijven. Kosten? 2.500 dollar tot en met 5.148 dollar voor de meer recente uitgaven.

Nog steeds niet genoeg geld uitgegeven? Dan is de nokkenas van de kampioenschapwinnende F2003 van Schumacher wellicht iets voor jou. 9.636 dollar voor deze V10-nokkenas. Die van de F2005 (het jaar waarin Ferrari niet won) is nog erger: 11.220 dollar voor die van Barrichello, 12.144 dollar voor die van Schumacher. Om met Rembo en Rembo te spreken: da’s toch nie normaaaaaal!

Zelf een kijkje nemen met eigen risico voor je portemonnee kan op de webshop van Ferrari. Overigens verkopen meer teams wel eens onderdelen van voormalige F1-auto’s, maar dan via een verkoopafdeling van de FIA zelf. Ook dat zouden we niet afraden als je een ingelijst racepak of een velg van een recente F1-coureur of auto wil.