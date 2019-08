Fiat brengt het HGT label weer tot leven

Alleen net even anders dan anders.

Sommige sportlabels werken net even wat beter dan de andere. Volkswagen heeft met ‘GTI’ echt enorm goed gescoord. Tot op de dag vandaag weet iedereen wat je er mee bedoelt. Opel heeft een lange tijd ‘GSI’ gebruikt, om later over te stappen op ‘OPC’. Daarna hebben ze het GSI-label afgestoft en tegenwoordig bestaan ze beide bijna niet meer.

Fiat heeft het slim gezien en van Abarth een submerk gemaakt. In de jaren ’90 was Abarth de afdeling van velgen, spoilertjes en bumperkits. De sportieve modellen werden HGT genoemd. Zo was er een Punto HGT en een Bravo HGT (afbeelding onder). Daarna heeft Fiat weer prioriteit gegeven aan het Abarth-label.

Maar nu duikt de HGT weer op! Ditmaal niet in Europa, maar speciaal voor de Braziliaanse markt. Speciaal voor de vernieuwde Fiat Cronos is er vanaf modeljaar 2020 een heuse HGT variant te bestellen. Voor wie de Fiat Cronos niet kent, het is de sedan variant van de Fiat Argo. Je kan de Cronos HGT herkennen aan de zwarte 17-inch velgen, zwarte achterspoiler, zwarte spiegelkappen en zelfs zwarte Fiat logo’s!

Ook aan het interieur kun je zien dat de Cronos HGT sportiever is dan ooit tevoren. Dat kun je zien aan de zwarte hemelbekleding en het sportstuurwiel. Onder de kap is de Cronos HGT minder heet dan de Bravo HGT dat was. De Cronos HGT heeft namelijk en viercilinder met 132 pk en 182 Nm. Als je ethanol tankt, dan krijg je 139 pk en 189 Nm. Dt is iets meer dan de 1.8 die de Punto HGT in 1998 onder de kap had.

Voor de puristen en liefhebbers van old-school motoren, is er wel goed nieuws: het is namelijk een atmosferische 1.8 viercilinder. Minder goed nieuws voor de puristen is de transmissie: een automaat met zes versnellingen. Daarmee is het mogelijk om in 9,9 seconden naar de 100 km/u te sprinten. De topsnelheid bedraagt 192 km/u. Niet slecht voor een budget-familiesedan, zoals de auto gepositioneerd wordt.