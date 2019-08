Lamborghini plaagt alvast met brute supercar

Het zit hen natuurlijk in het bloed.

De IAA zit er aan te komen, dus dat gaat een hele hoop nieuws betekenen. Traditiegetrouw pakken de Duitse merken heel erg groot uit. Om niet onder gesneeuwd te raken en mensen alvast te prikkelen, zijn de fabrikanten al lang en breed bezig om het nieuws te halen.

Omdat een supercarmerk als Lamborghini erg tot de verbeelding spreekt, hebben ze een behoorlijk bereik. Via Twitter werd bovenstaand de afbeelding de wereld ingestuurd, waarvan akte en dank.

Maar wat is het wat wij zien? Daar zijn wij nog niet over uit. Het is in elk geval Urus of andere SUV. De auto toont heel erg breed en laag, zoals een Aventador bijvoorbeeld. De Aventador begint inmiddels op leeftijd te geraken, de twaalfcilinder loopt alweer mee sinds 2011. Echter, Lamborghini neemt meestal zijn tijd als het gaat om de twaalfcilinder vlaggenschepen. De Countach was 16 jaar in productie. De Diablo hield het 11 jaar uit en de Murcielago ruim 9 jaar.

Als we kijken naar de persfoto’s van Lamborghini, dan valt op dat de luchtunits overeen lijken te komen van de Terzo Millennio (afbeelding boven). Het zou kunnen dat Lamborghini van deze auto een speciale kleine productieserie op de markt brengt. De Terzo Millennio was een concept uit 2017. Het meest bijzondere aan deze concept car was de aandrijflijn, die was namelijk geheel elektrisch.