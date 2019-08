Dít is het interieur van de Porsche Taycan

Een wel heel makkelijke 6-0 ten opzichte van de Model S.

Het is heel nog heel eventjes wachten totdat Porsche de Tacycan onthuld. De lancering van de auto heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Al vorig jaar werden de technische specificaties bekend gemaakt en daar was niet iedereen even enthousiast over.

Zo zijn de range en prestaties van de elektrische Porsche Taycan minder spectaculair dan die van de Model S. Porsche noemt de Model S geen concurrent van de Model S, ondanks een overlap in afmetingen, segment en prijs. Nu is het wel zo dat het klantenbestand compleet anders zal zijn. Porsche moet kritische petrolheads met benzine door hun aderen zien te overtuigen. Geen early adopters die alle kuren kunnen afdoen met een laffe tweet van hun CEO.

Zo krijgt de Taycan in tegenstelling tot de Model S een heus interieur waar aandacht aan is besteed. In plaats van een plastic bak met kunstleer en een iPad, is de Taycan een symbiose van moderne features en traditionele Porsche-design. Zo doet de opbouw van het dashboard denken aan dat van de huidige 911, dat op zijn beurt klassieke design-elementen kent.

Wel heeft Porsche het de overtuiging dat het interieur meerdere schermen moet hebben. De Taycan krijgt er namelijk sowieso drie. De eerste is het intrumentencluster, zeg maar de Virtual Cockpit van Porsche. Het is in feite een glazen plaat zonder randen. Je kan zelf kiezen wat je daadwerkelijk op het scherm wilt zien. Voor de traditionele Porsche-rijder is er goed nieuws, je kunt kiezen uit ‘klassieke’ metertjes in de ‘Classic’-stand. De andere opties zijn ‘Map’, ‘Full Map’ en ‘Pure’.

Dan zien we in het midden een 10,9 inch groot scherm voor alle infotainment-functies, zoals wel meer auto’s (en dus ook Porsches) dat hebben. Daaronder zit wederom een groot scherm, ditmaal 8,4 inch groot. Met dit scherm bedien je onder andere de climate control, stoelverwarming en dergelijke opties. Voor het betere knop-gevoel is het scherm uitgerust met haptic feedback. Optioneel is er een vierde scherm leverbaar. Deze is specifiek voor de bijrijder bedoeld. Wat je er allemaal mee kan doen, is vooralsnog niet duidelijk. Hopelijk kun je er ‘Doom’ op spelen.

Naast het feit dat de afwerking, het materiaalgebruik en het design op een véél hoger plan staan bij de Tesla Model S het geval is, geldt dat ook voor de keuze die je hebt. Zo kun je kiezen uit diverse sierlijsten, leersoorten en opties. Ook is er veel keuze uit diverse kleuren: Meranti Brown, Black-Limo Beige, Atacama Beige en Blackberry gaan tot de mogelijkheden behoren.

De officiële onthulling van de Porsche Taycan staat gepland voor 4 september aanstaande.