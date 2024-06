Opel Corsa (F) 2019-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Opel Corsa (F) 2019-heden.

De Opel Corsa F is de zesde generatie van de Opel Corsa. De Corsa F is de allereerste volledig Stellantis Corsa. Gebouwd op het CMP platform van PSA. Technisch komt de auto behoorlijk nauw overeen met concerngenoten als de Peugeot 208. Hij ziet er totaal anders uit, maar onderhuids veel van hetzelfde. Techniek en motoren.

De Corsa F was de eerste Corsa die niet alleen met een benzine- en dieselmotor leverbaar is, maar ook als volledig elektrische auto. Die laatste gaat dan voor de facelift als verwarrende Corsa-e door het leven. Dus een Corsa F, maar dan volledig elektrisch.

Een volledig nieuwe Opel Corsa dus, gebaseerd op de spullen van Stellantis. Hij kwam in 2019 op de markt en kreeg in 2023 een facelift. Bij die facelift kreeg hij het “vizor” familiegezicht, dat we ook al van de Opel Astra kennen.

De stoelbekleding werd bij de facelift aangepakt, het stuur werd vernieuwd en bij de benzineauto’s kreeg de Corsa na de facelift een nieuwe schakelpook. Het infotainment kreeg een grondige make-over met nieuwe graphics en snellere hardware. Voor de facelift wel Apple CarPlay en Android Auto, na de facelift nog steeds, maar dan ook draadloos.

De typenaam Corsa kwam midden op de achterkant te staan en vanaf 2023 kun je kiezen voor een zwart dak bij bepaalde uitvoeringen. Al met al een behoorlijk ingrijpende facelift.

De motoren dan. Zoals gezegd als benzine, diesel en volledig elektrisch. Een Stellantis Corsa, dus 1.2 Puretech benzinemotoren, komen we nog op terug, met 75, 100 of 130 pk. Al naar gelang je keuze. Na de facelift is er ook een 100 en een 136 pk versie in een hybride configuratie. Dieselen kan met de 102 pk sterke 1.5 diesel. Tot aan de facelift, daarna is die verdwenen.

Volledig elektrisch kan met een 7,4 kW en een 11 kW versie. Allemaal hebben ze 136 pk, maar de ene komt 330 kilometer op een volle batterij en de andere 359 kilometer. Na de facelift is de Corsa-e omgedoopt in Corsa Electric om de verwarring met de vorige generatie te voorkomen. De “gewone” heeft nog steeds 136 pk en heeft 354 kilometer bereik. De long range heeft nu 156 pk en komt tot 406 kilometer ver.

De Opel Corsa is een auto die in heel Europa populair is bij autoverhuurbedrijven. Die komen dan vanuit heel Europa deze kant op voor de verkoop. Goed om even te kijken of je erachter kunt komen wat de historie van de auto is. Want je weet wat ze zeggen, don’t be gentle, it’s a rental. Een ex-huurauto zou ik zelf geen aanbeveling vinden.

Nog een relatief jonge auto, maar het aanbod is al groot. Dus zoals jullie van ons gewend zijn, doken we in de diepe krochten van het internet om alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij te zetten om aan te denken als je Opel Corsa (F) 2019-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Opel Corsa (F) 2019-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Opel Corsa (F) 2019-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Opel Corsa F is er alleen nog maar als vijfdeurs hatchback. Geen driedeurs, geen cabriolet, gewoon een simpele hatchback it is. Zorgt weer voor minder keuzestress.

Qua interieur lezen we dat het zitvlak van de stoelen wat aan de korte kant is voor de lange Hollander. In het betere bochtenwerk ga je wat schuiven. Heb je zelf ook zo’n actieve rijstijl, zoek dan een Opel Corsa occasion in de GS Line uitvoering, daar zit een andere stoel in met meer steun.

Het interieur is over het algemeen behoudender dan bijvoorbeeld dat van de Peugeot 208 wat toch onderhuids een bijna identieke auto is. Kopers geven aan dat dit de doorslag heeft gegeven om voor de Corsa te gaan en niet voor de 208. Ons advies is om in allebei te gaan rijden en dan te kijken naar wat jouw voorkeur heeft.

Let op, de Corsa F is achterin minder ruim dan de Corsa E. (Occasionaankoopadvies Opel Corsa E hebben we ook) Ook de instap via de achterdeuren wordt als krap ervaren. Wil je de achterbank voor meer dan alleen je boodschappentassen gebruiken, dan is het wellicht slim om voor aanschaf even uit te proberen of er genoeg ruimte is achterin voor het gebruik dat jij voor ogen hebt.

Check ook op de achterbank of je geen beschadigingen ziet van het monteren van kinderstoeltjes. Klap ook even de achterbank naar voren, het mechanisme schijnt kwetsbaar te zijn en de clipjes breken nog wel eens af.

Vocht in de kofferbak. Er kan water naar binnenkomen via niet goed afsluitende rubbers bij de achterlichten. Daarnaast zitten in de deurstijlen van de kofferbak kunststofdopjes die het water buiten moeten houden, maar die willen nog wel eens los zitten en dan komt er met al die Nederlandse regenwater naar binnen.

Onderstel

Hier zou de Opel zich moeten kunnen onderscheiden van zijn concerngenoten. Hij is een stuk steviger geveerd dan bijvoorbeeld de Peugeot 208. De koets helt nauwelijks over en een bocht kun je zeker sportief nemen. Ook bij hoge snelheden voelt de auto solide en stabiel aan. Ook hier zouden wij adviseren als je in de markt bent voor deze Opel Corsa occasion, probeer ook een concerngenoot als de 208 uit.

De volledig elektrische Corsa is een stuk zwaarder en het onderstel is daarom ook anders afgesteld. De schokdempers en vering zijn strak afgesteld om dat gewicht ook op slechter wegdek te kunnen verwerken. Grote wielen onder de Corsa Electric hebben hier een onevenredig groot effect op. Gebruikers met grotere wielen klagen over stuiteren op klinkers en oneffen wegdek. Door het gewicht zijn ook verkeersdrempels nog wel eens een uitdaging.

Aandrijflijn

De basismotor is voorzien van een vijf versnellingen tellende handbak. De 100 pk versie en de diesel hebben een handbak en de 130 pk benzine heeft standaard een achtraps automaat. Die laatste is als optie ook beschikbaar voor de 1.2 100 pk versie.

Ga je voor een Opel Corsa occasion met een automaat zorg dat je tijdens de proefrit alle versnellingen goed doorgaat. Hij moet soepel schakelen en je wil geen rare bijgeluiden horen.

Elektronica

We beginnen eerst maar eens met het infotainment systeem. Het systeem van voor de facelift komen we online vastlopers tegen. Radio blijft wel afspelen, maar zender wisselen of je Android Auto of Apple Carplay inschakelen gaat niet. Ook je airco regelen is dan lastig. Zo’n 10 seconden op het telefoonicoon drukken zou het systeem moeten resetten, werkt dat niet dan even de accupool van het accu loskoppelen. Zou het systeem ook moeten resetten.

Ook het digitale instrumentenpaneel kan wel eens op zwart blijven staan. Onhandig, want je hebt dan geen idee hoe hard je rijdt. Meestal starten de tellers zelf opnieuw op en is het dan opgelost. Software is een onvoorspelbaar ding.

Ook komen we klachten tegen rondom het keyless entry. De sleutel blijft in contact met de auto en daardoor loopt de accu langzaam leeg. De deuren ontgrendelen dan niet meer als je met de sleutel de auto open wil maken. Sowieso altijd een beter idee om je sleutel en het signaal af te schermen, anders kan iedereen zo je auto in als je sleutel nog dichtbij genoeg is. Dus niet op het kastje bij de voordeur leggen, of in een blikken trommeltje (case of Faraday). Een speciale sleutelhoes werkt ook.

De Corsa is voorzien van een start en stop systeem, maar we lezen online van eigenaren dat dat systeem het eigenlijk nooit doet. Er zijn berijders die schrijven dat ze de auto 1 of 2 keer het start/stop systeem hebben horen gebruiken en verder nooit. Waarschijnlijk is het aan de batterij te wijten. Als die niet vol genoeg is zal het systeem niet werken.

Een klacht die we veel tegenkomen en waar niets aan te doen is, is het feit dat de airco automatisch is ingeschakeld als je de auto start. Ook zet je hem tijdens de rit uit, de volgende keer schakelt hij weer in. Een ergernis voor velen blijkt uit een online ronde.

Ook veel klachten over de app die bij de elektrische Corsa hoort. Connectie maken met de auto werkt regelmatig niet of slecht en het op afstand aanzetten van de klimaatregelaar werkt met een enorme vertraging van soms wel minuten. Eerste wereldproblemen, maar toch.

Een andere klacht die bij de elektrische variant hoort is dat je niet bij elke openbare laadpaal schijnt te kunnen laden. We komen mensen tegen die pas bij laadpaal 3 een laadsessie konden starten. Dit is een bekend probleem en softwarematig als het goed is inmiddels is opgelost. Maar advies is om tijdens de proefrit ook één of meerdere laadsessies uit te proberen. Dan weet je meteen of alles werkt en of alles erbij zit (kabel bijvoorbeeld).

Motoren

Ja de opmerking waarvan je wist dat die ging komen. De 1.2 Puretech motor zoals we die ook kennen uit bijvoorbeeld menig Peugeot en Citroën. Hele specifieke motorproblemen. Het is een driecilindermotor en de distributieriem van de motor is een zogenoemd nat exemplaar. De riem loopt door de olie en kan daardoor voortijdig slijten. Er komen dan deeltjes van de riem in de motor met alle ellende van dien. Oorspronkelijk had de distributieriem een interval van 175.000 km of 10 jaar, nu is het dringende advies om elke 100.000 kilometer en 6 jaar te checken en te vervangen. Kijk in het onderhoudsboekje om te zien of hier wel aan wordt voldaan.

Ook bij deze motor veelvuldig klachten over het olieverbruik en het verschuiven van de nokkenas. Ook problemen met de krukas worden regelmatig gemeld. De problemen met de motor zijn al heel lang bekend en Stellantis heeft hier ook het nodige aan verbeterd en geeft aan dat het type olie en op tijd vervangen van de olie zeer van belang is. Goed het onderhoudsboekje checken dus.

Benzine

1.2 Puretech driecilinder 75 pk

1.2 Puretech driecilinder 100 pk

1.2 Puretech Turbo Hybrid 100 pk (vanaf 2024)

1.2 Puretech driecilinder 130 pk

1.2 Puretech Turbo Hybrid 136 pk (vanaf 2024)

Diesel

1.5 Diesel 102 pk (tot 2023)

Elektrisch

Corsa-e 7,4 kW 136 pk, 330 km WLTP (tot 2023)

Corsa-e 11 kW 136 pk, 330 km WLTP (tot 2022)

Corsa-e 11 kW 136 pk, 359 km WLTP (2023)

Corsa Electric 136 pk, 354 km WLTP (vanaf 2023)

Corsa Electric Long Range 156 pk, 406 km WLTP (vanaf 2023)

Aanbod Opel Corsa (F) 2019-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Opel Corsa (F) 2019-heden is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 793 exemplaren van de Opel Corsa (F) 2019-heden op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een Opel Corsa 1.2 Edition uit 2020 met 235 duizend kilometer op de teller voor 7.999 euro tot een volledig elektrische long range uitvoering van de Opel Corsa uit 2024 met slechts 2.500 kilometer ervaring voor 40.145 euro.

Voor het totale aanbod van de Opel Corsa (F) 2019-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Opel Corsa Turbo Edition met de 100 pk 1.2 motor uit 2021, beschikbaar gesteld door Nefkens / Henri & Herman in Baarn.