Fiat gaat ook aan de zes-in-lijn

Kijk, een heuse zes-in-lijn renaissance!

Patent laat zes-in-lijn met turbo zien die mogelijk in RAM pickup komt

Bij een échte Amerikaanse pickup-truck hoort een achtcilinder in V-vorm. Net als slagroom bij appeltaart is het een combinatie die niet meer los van elkaar te zien is. Het enige probleem is dat een 7.0-liter V8 niet goed is voor het klimaat en dat het klimaat steeds meer een probleem wordt.

Daarom dat FCA voor de RAM-pickups volgens Mopar Insiders een dergelijke, nieuwe V8 heeft geschrapt en daarvoor een turbo zes-in-lijn in de plaats komt.

Om de geruchten van hun anonieme bronnen kracht bij te zetten, heeft de site nu een patent gevonden die de komst van die zes-in-lijn lijkt te bevestigen. Het patent laat een zescilinder motor zien die een nieuw EGR-systeem gebruikt. Wat dit nieuwe systeem precies doet snappen wij ook niet helemaal, maar de mysterieuze bronnen van Mopar Insiders geven wat cijfers mee waar we wél wat mee kunnen.

De nieuwe GME-T6 motor zou namelijk 360 tot 525 pk kunnen leveren, afhankelijk van de versie. Deze motor zou ook de eerder aangekondigde eBooster-technologie meekrijgen, die voor een betere turbo moet zorgen zonder turbo-lag.

Deze GME-T6 zou sterk lijken op de GME-T4, een viercilinder die nu wordt gebruikt in Alfa Romeo’s en Jeeps. De zescilinder zou uiteindelijk ook in meerdere FCA-merken gebruikt moeten worden, zowel Europees als Amerikaans. Zo zou de 525 pk-versie straks in een RAM pickup kunnen zitten, in plaats van een eerder geplande 7.0-liter V8. Want dat is, jammer genoeg, toch beter voor het klimaat.