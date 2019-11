Mazda toont hoe je van een hatchbak wél een sedan maakt

Kijk, zo kan het ook!

Als Autobloggers geloven we graag dat automakers naar onze teksten kijken en denken ‘aha, dat doen we dus fout’. In het geval van de sedanversie van de Mazda2 is dat precies wat er is gebeurd, zo blijkt. Vorige week schreven we namelijk nog over de compacte sedans met waardeloze proporties en nu, ruim een week later, laat Mazda zien hoe het ook kan. Toch wel knap hoor, dat ze in ruim een week zo’n auto weten te ontwerpen en te produceren.

Oké, nu weer serieus. Eerder dit jaar kreeg de Mazda2 een facelift, de voornaamste verschillen zijn andere koplampen, motoren, interieur en een focus op comfort. Nu is de sedanvariant aan de beurt. Deze Mazda2 krijgt chromen strips in de voorbumper en de eerder genoemde koplampen, aan de achterkant zijn de reflectoren lager geplaatst en is er een kleine spoiler op de kofferbak geplakt. De wielen zijn ook nieuw, er is keuze uit 15- en 16-inch. De Skyactiv-G 1.4-liter viercilinder is net iets pittiger met 109 pk en 141 Nm aan koppel. Dat is 3 pk en wel 1 Nm meer dan zijn voorganger. De Mazda2 wordt geleverd met een handbak met zes versnellingen of een automatische bak.

Vind je deze Mazda2 zó leuk dat jij hem wil kopen? Dan wordt dat waarschijnlijk een dure grap: in Europa wordt deze sedanversie namelijk niet verkocht. Je zal het dan uit bijvoorbeeld Mexico moeten importeren, daar kost deze Mazda 259.900 peso’s, omgerekend is dat 12.137 euro.