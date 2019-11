Moederbedrijf Jaguar Land Rover zoekt partners voor auto’s

Automotive Tinder-swipen voor gevorderden.

Jaguar Land Rover heeft een paar obstakels te overiwnnen. Vorig jaar noteerde de autofabrikant een flink verlies en de afgelopen jaren moest een groot aantal werknemers ander werk zoeken. Om het tij te keren en weer winst te kunnen maken, moet er duidelijk iets veranderen.

Één manier omdat te doen, is door partnerschappen aan te gaan. Denk aan het verband tussen BMW en Toyota om de Z4/Supra, of de Fiat 124/Mazda MX-5. Door met z’n tweeën een chassis en aandrijflijn te delen, kun je voor de prijs van één auto, twee modellen op de markt brengen, zo is de gedachte.

Het moederbedrijf van JLR – Tata Group – lijkt iets vergelijkbaars te willen te doen, zo schrijft Bloomberg. Het Indiase bedrijf zou toenadering hebben gezocht bij zowel BMW als Geely om een partnerschap aan te gaan. Het verbond zou met name gaan om het bouwen van motoren en de elektrische aandrijflijn. Het is niet bekend hoe succesvol die gesprekken zijn, wel luidt de officiële reactie van Geely dat die gesprekken er niet zijn geweest. BMW en Tata houden hun lippen stijf op elkaar, zo schrijft Bloomberg. Maar mocht Bloomberg gelijk hebben, is de Defender SVR met BMW-motor misschien wel het begin van een vernieuwde relatie tussen de Britse en Duitse autofabrikanten.