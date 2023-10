Citroën ë-C3: elektrisch voor minder 25.000 euro

Met deze gloednieuwe Citroën ë-C3 gaan de Fransen terug naar wat ze het beste doen: comfortabele auto’s bouwen.

Tegenwoordig moeten alle auto’s sportief zijn. Dynamisch. Want ja, dat willen we allemaal zijn, toch? Nou ja, we willen het uitstralen, niet zijn. Je wil niet 4 uur per dag in de sportschool staan te ploeteren, terwijl je ook gewoon op de bank thuis een leuke film kunt kijken. Dus ondanks dat we allemaal een sportpakket op onze auto bestellen, willen we eigenlijk helemaal geen sportieve auto, maar juist een heel comfortabele.

Volgens folders zijn auto’s tegenwoordig compromisloos en zowel uitermate sportief én extreem geriefelijk. Maar zoals iedereen weet moet je meestal echt een kant kiezen.

Met de nieuwe Citroën ë-C3 maken de Fransen een duidelijke keuze: de auto is comfortabel. Wat heet, volgens Citroën is hun nieuwste auto de meest comfortabele auto in het B-segment!

Citroën ë-C3

De nieuwe Citroën ë-C3 is de vierde generatie van de C3, die al sinds 2002 meegaat. Ondanks de ‘ë’ in de naam die aangeeft dat het een elektrische auto is, komt de auto er later ook met verbrandingsmotor. Aangezien de Citroën C3 een B-segmentauto is net als concernbroeders Opel Corsa en Peugeot 208, zou je aannemen dat die de Citroën-versie is.

Niets is minder waar. De nieuwe Citroën C3 is namelijk duidelijk anders vormgegeven, de verhouding zijn compleet anders en de grondspeling is bij de Citroën veel groter. Sterker nog, zelfs het platform wijkt af.

De ë-C3 staat namelijk op het nieuwe Stellantis Smart Car Platform dat bedoeld is voor eenvoudigere (en goedkopere) auto’s. De auto is 4,01 meter lang en 1,76 meter breed.

Een krachtpatser is het niet. De Citroën ë-C3 heeft namelijk een elektromotor van 113 pk. Daarmee kun je in 11 seconden naar de 100 km/u sprinten en een begrensde top van 135 km/u halen.

Niet spectaculair, maar daar is de prijs (komen we zo op terug) dan ook naar. De 44 kWh LFP-accu is goed voor een acteiradius van 320 km. Snelladen kan tot 100 kW. Wederom geen spectaculaire waarden, maar voor een B-segment auto prima. Sterker nog, hier kun je gewoon prima mee naar je werk op en neer, ook als je een keertje niet kunt laden op kantoor.

Prijs en SEPP

En dan eventjes de prijs. De Citroën ë-C3 is er namelijk vanaf 24.990 euro. Dat is echt geen geld. Ja, wel voor mensen die het niet hebben natuurlijk. Maar de positionering is echt bijzonder goed gekozen. In tegenstelling tot de Dacia Spring is dit een ‘echte’ auto met de afmetingen, comfort en prestaties van een volwaardige automobiel.

De Spring is kleiner, aanzienlijk trager en eigenlijk niet heel erg veel goedkoper. De Citroën ë-C3 is dan wel weer aanzienlijk voordeliger dan de instap-versies van de BYD Dolphin en dergelijke. Uiteraard geldt de SEPP voor nieuwe auto’s ook op de ë-C3, dus dan krijg je ook nog eens 2.950 euro terug van moedertje staat.

Een beetje B-segmentauto kost tegenwoordig al zo’n 20 mille, dus het prijsverschil tussen elektrisch en benzine wordt telkens kleiner en met de SEPP is dit verschil te overbruggen. Kijk, op die wijze is zo’n subsidie helemaal perfect. De Citroën ë-C4 komt in het tweede kwartaal van 2024 naar Nederland toe.

Meer lezen? Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s van 2023 in Nederland!