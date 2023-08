Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso is vooral heel erg duur

Je kunt een Fiat Panda 4×4 wel verbouwen, in de basis blijft het een Panda.

Als je ouder bent dan 30 heb je vast wel herinneringen aan de Fiat Panda. Jij of je moeder had er één, of je buurvrouw. De auto komt met een gezonde dosis nostalgie. Kon je 10 jaar geleden nog voor een paar honderd euro een prima rijdend exemplaar op de kop tikken, en ik spreek uit ervaring, inmiddels is dat wel anders. Zeker de wat minder courantere uitvoeringen kosten duizenden euro’s.

Een favoriet is de 4×4. Zelfs na al die jaren is dit gewoon een leuk en iconisch model om te zien. Moet je wel door de roest heenkijken natuurlijk. Niels van Roij Design en Kaeve Cars vonden het wel een goed idee om dit model als basis te nemen en er iets luxe van te maken. In de basis een onmogelijke opdracht natuurlijk. Al maak je het stuur van walvispenisleer, het is en blijft een Panda en zo zal het ook rijden.

De prijs

Ze hebben het gedoopt tot de Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Er is er maar eentje van. Leuk ding, hoor ik je zeggen. Ja, tot we het over de prijs gaan hebben. Want dat is toch wel de olifant in de kamer. Kaeve Cars vangt graag €30.000 voor deze Fiat Panda 4×4. Toch wel serieuze pegels voor de rijdende frikandel met vierwielaandrijving. Want laten we eerlijk zijn, met de moderne maatstaven in het achterhoofd is de eerste generatie Panda niet de meest briljant sturende auto.

De auto is gespoten in de kleur Azzurro Blu, een verwijzing naar het azuurblauwe water van de Italiaanse kust. Het blauwe komt ook weer terug op de wielen. Over smaak valt niet te twisten zullen we maar zeggen.

Leder overal

Men spreekt over een getransformeerd interieur, gemaakt ’tot een eenheid van weelde en comfort’. Een zin die je verwacht in een persbericht over de nieuwe Mercedes S-klasse. Maar het zal vast lekker zitten. Als de auto stilstaat.

De afwerking is bijzonder fraai gedaan. Al het goedkope materiaal uit een standaard Fiat Panda 4×4 is verdwenen. Daar zijn lederen materialen voor in de plaats gekomen. En het zit overal. Van de stoelen tot een deel van het dashboard en van het stuurwiel tot de zonnekleppen. Fraai!

We mogen 30 mille voor deze Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso bijzonder veel geld vinden. Wellicht is er een koper die daar heel anders over denkt. De tijd zal het leren.