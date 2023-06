De Fiat Panda 4×40 is een briljant feestvarken. Check die wielen!

Er is er één jarig, hoera, hoera! De Fiat Panda 4×4 is namelijk veertig jaar oud. Al veertig jaar is er een auto die in feite elke terreinwagen, 4×4, crossover en SUV overbodig maakt. Als je ergens niet kunt komen met en 4×4, is de kans klein dat het je wel lukt met een andere auto.

In Alpengebieden struikel je over deze betaalbare alleskunners. Dat is begrijplijk, want de Panda 4×4 is in het terrein onverslaanbaar. Dat niet alleen, het zijn ook nog eens hele praktische auto’s, want dankzij de compacte afmetingen kun je ‘m altijd kwijt en dankzij de kleine draaicirkel kun je altijd wel keren. Dat is super als je in Gstaad wil shoppen en terug moet rijden naar Brixen.

Om het heugelijke feit van veertig jaar productie van de vierwielaangedreven Panda te vieren, heeft Fiat uiteraard een speciale editie gemaakt. Dat doen ze met de Fiat Panda 4×40. De basis van dit feestvarken is de Panda Cross.

Fiat Panda 4×40

Net als met de speciale edities van de 124 Spider en 500 weet Fiat ook hier de spijker op de kop te slaan. Dat komt in eerste instantie door de ivoorkleurige kleur, die we destijds ook bij de originele Panda 4×4’s zagen in die tijd. De 15″ ‘Style’-velgen zijn heerlijke retro, ze zien eruit als steelies. Of dat het geval ook is, weten we niet zeker. Maar wel dat ze er top uitzien.

De zijlijsten zijn vervolgens hoogglans zwart, net zoals spiegelkappen. De stickers op de auto zijn volgens Fiat ‘feestelijk’ te noemen. Cool! Rood op ivoor staat altijd wel goed, het is namelijk de beste kleurstelling om een Singer 911 samen te stellen (je weet wel, dat Elfenbeinweiss).

Interieur

Het interieur is ook aangepast. Daar is er namelijk een plakkaat die jou er constant aan herinnert dat jij iets bijzonders hebt gekocht. En uiteraard zit je op unieke bekleding die alleen bedoeld is voor de Fiat Panda 4×40. Welke motor erin ligt, vermeldt Fiat niet. Maar een V8 zal het wel niet zijn, waarschijnlijk gewoon de Twin Air met 85 pk.

Interesse? Ja, wij ook! Helaas gaat deze topper aan onze neus voorbij. De auto is uiteraard leverbaar in zijn thuisland (Italië, maar dat wist je wel). Daarna zal Fiat de Panda 4×40 ook leveren in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Het is sowieso balen voor ons, want in Nederland is de vierwielaangedreven Panda sinds vorig jaar niet meer leverbaar.

