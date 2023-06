Dutch Grand Prix 2023: stand van zaken en terugblik

In een nieuwe persupdate vandaag op Zandvoort blikt de organisatie van de Dutch Grand Prix terug en vooruit.

Dit weekend is de Historic Grand Prix op het Circuit van Zandvoort. Tijdens dit evenement geeft de organisatie van de Grand Prix van Nederland ook een update over de stand van zaken. De race zit er over een paar maanden weer aan te komen. Het is alweer de derde keer dat het Formule 1 circus in het hybride tijdperk neerstrijkt in de Noord-Hollandse badplaats.

Mobiliteit

Tijdens een persconferentie werd er teruggeblikt op 2022, maar ook vooruit gekeken naar de aanstaande editie. Opmerkelijk zijn de cijfers over mobiliteit in 2022. Slechts 3% kwam met de auto naar het circuit. En dat zijn slechts de medewerkers en de bobo’s van de Formule 1 zelf. Dat betekent dat alle bezoekers voor een alternatieve vorm van vervoer hebben gekozen. Precies waar de organisatie op hoopte.

3% personenauto’s: FOM, Teams, media

5% Stappen

12% Maas (Mobility as a service)

37% tweewielers

43% openbaar vervoer

Duurzaamheid

Een presentatie is anno 2023 niet compleet zonder een babbel over duurzaamheid. In 2022 reisde 97% van de bezoekers duurzaam naar de Grand Prix van Nederland. In 2023 was dit 98%. Het streven is om dit 100% te maken in 2025.

Om dit voor elkaar te krijgen komen er minder parkeerplekken voor de FOM in Zandvoort. Het gaat om een reductie van 10%. Het voordeel is dat er dan ook meer fietsparkeerplekken kunnen komen.

Het overgrote deel van het weekend kan op vaste stroom draaien. Er zijn dus minder generatoren nodig.

Dutch Grand Prix 2023: Veiligheid

Een ander topic was veiligheid. Zonder in te gaan op details, werd er gesproken over een aangescherpt beleid en protocol. Wat deze protocollen en maatregelen precies zijn maakt de organisatie bekend in aanloop naar het Nederlandse raceweekend.

Iedereen moet zich op zijn gemak voelen, aldus de organisatie. Man, vrouw, jong en oud. Er komen fysieke punten met mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen. Lekker wokie, maar als het bijdraagt aan de veiligheid, prima.

Volgens sportief directeur Jan Lammers kan alcohol een reden zijn voor ongewenst gedrag van bezoekers. Maar er is genoeg 0,0 aanwezig, benadrukt de oud coureur.

Voor de rest..

Voor de rest werd er in deze media update nog wat dingen op tafel gegooid. Als er belasting komt vanuit de gemeente Zandvoort dan accepteert de organisatie die. En er lopen nog procedures, maar het circuit ziet deze met vertrouwen tegemoet. In de opbouw en afbouw van de F1 zullen er geen andere evenementen op het circuit van Zandvoort plaatsvinden. Daarnaast zou het F1-circus de regio 60 miljoen euro opleveren.