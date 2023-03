Op dit eiland vind je meer Panda’s dan waar dan ook

Als je echt op een dag meer Panda’s wil spotten dan je op handen en voeten kan tellen, moet je hier wezen. Een documentaire vertelt je er alles over.

De kleine auto wordt met uitsterven bedreigd. Voor sommige merken is dat een moeilijke realiteit, zoals Fiat. Dat merk leeft en ademt dankzij hun kleine autootjes die Italianen al decennialang van goedkoop vervoer voorzien. Iedereen die wel eens in het laarsvormige land is weet dat het er stikt van soms stokoude Fiatjes, met als aanvoerder natuurlijk de Panda.

Fiat Panda

Aan het begin van de jaren ’80 scoorde de eerste Panda meteen. Het hoekige Giugiaro-design is iconisch zonder te veel tierelantijnen en de hele auto schittert in eenvoud. Niet gek dus dat ‘ie het tot 2002 volhield met slechts lichte wijzigingen. De Panda is de meester van de inzetbaarheid. Sportief is ‘ie niet, maar wel lekker licht. Snel is ‘ie niet, maar voor de Italiaanse bergweggetjes en stadsjungle is ‘ie meer dan snel genoeg. Enorm groot is ‘ie niet, maar elke Italiaan past achter het stuur en achterin heb je meer dan genoeg ruimte. Mocht je toch iets meer wensen, dan kon je hem ook als 4×4 krijgen en moest je van goede huize komen om iets te vinden wat een Panda niet kan.

Fiat wist dit recept ook prima te vertalen naar de tweede Panda uit 2003 en de derde en huidige Panda uit 2011. Zelfs toen ook de Fiat 500 weer een regelrechte hit werd in Italië, was de Panda nog steeds de simpele en goedkope van de twee. Het zal je niks verbazen dat Fiat in zo’n 40 jaar tijd meer dan 8 miljoen exemplaren van de Panda in elkaar schroefde en het is vandaag de dag nog steeds de best verkochte auto in Italië.

Bedankt

Zonder concrete mijlpaal vond Fiat het daarom tijd om eens hun medewerkers van de Pomigliano d’Arco-fabriek in Italië (waar de Panda gebouwd wordt) in het zonnetje te zetten. Dat deed het merk met behulp van een mini-documentaire die recent geschoten werd. Deze mini-docu heet WELCOME TO PANDALLERIA en nee, er is niet echt een plek die vernoemd is naar de Panda. Het is een geinige bijnaam voor het eilandje Pantelleria, midden in de Middellandse Zee.

Pandalleria

Dit is de gedoodverfde locatie voor een eerbetoon aan de Panda, want de ‘Panda-dichtheid’ is hier hoger dan waar ook ter wereld. De bevolking van ongeveer 7.000 mensen is gek op hun Pandaatjes en dus struikel je er nog net niet over op het kleine eilandje. In de mini-docu komen verschillende bewoners aan bod die een beeld schetsen van de Panda-gekte op Pantelleria, wat de bijnaam Pandalleria goedpraat. De mini-docu is dus opgedragen aan de medewerkers van de Panda-fabriek en de première vond dus ook daar plaats.

We hebben hieronder de trailer voor je, de hele documentaire staat op het YouTube-kanaal van Fiat.