Stand na GP Italië 2022 en zes dingen die opvielen

Ja, Verstappen leidt het rijderskampioenschap in de stand na de GP Italië 2022. Lees hier alle rangen, standen en overzichten!

Niet alle races op legendarische circuits zijn leuk. Dat konden we wel ondervinden tijdens de GP van Italië. De laatste GP in Europa was een tikkeltje saai te noemen. Natuurlijk, voor ons Nederlanders was het genieten geblazen.

Heel veel actie en sensatie op de baan was er verder niet. Dat is op zich best jammer, want de stand in het kampioenschap na de GP van Italië 2022 is er namelijk niet spannender op geworden.

Naast het vechten tegen de Zandman waren er nog een paar dingen die ons opvielen:

Michael Masi is een held

Kijk jongens, dit krijg je als je de leiding niet de regels mag invullen naar eigen goedkeuring. Dat je in de geest van de wedstrijd geen beslissing kunt maken. De laatste 6 ronden waren een absolute deceptie. Ten eerste bleef die auto van Ricciardo (veel) te lang staan, ten tweede bleef de komst van de Safety Car te ver uit. Je zal maar 350 euro voor een kaartje hebben uitgegeven. Of 13,99 per maand voor korrelig beeld om deze ‘sportwedstrijd’ te kunnen bekijken. Die Italianen voelden zich toch wel terecht bestolen. Dit hele circus bestaat vanwege de gratie van de kijker, die staat op 1. Dat had Masi iets beter begrepen. Overigens hebben we de oplossing ervoor. Stoppen, wachten, herstarten. Altijd fun.

Extreme dominantie Max Verstappen

Dat doet er overigens niets aan af dat ze de kans hadden om te winnen bij Ferrari. Bij Red Bull waren ze echter ongenaakbaar. Dat team draait nu perfect. Op rolletjes. Er heerst rust, iedereen doet wat ‘ie moet doen. Fouten zijn schaars. Nu is het makkelijk rustig blijven als je alles wint. Verstappen zelf zit in een compleet andere ‘mentale staat’ op het moment. Enorm relaxed.

Sainz groeit, Leclerc minder

Carlos Sainz doet het telkens beter. Bij zijn boordradio was het altijd rustiger dan bij Leclerc. In slechte tijden, en ook wanneer het nu beter gaat. De Spanjaard rijdt van 20 naar P4. Dat is een ongelooflijk goede prestatie. Maar dat is het niet alleen, ook het kiezen van de banden ging net eventjes wat soepeler bij Sainz. Carlos instrueert het team beter, maar waarschijnlijk heeft hij ook een engineer die net eventjes wat relaxter is. Bij Leclerc zou je daarin wat groei verwachten, maar die blijft een beetje uit.

Ferrari flikt het WEER

Want kom op, Ferrari. Het zijn telkens dezelfde fouten die gemaakt worden. Natuurlijk, de kans dat ze daadwerkelijk gingen winnen was erg klein. Maar met de VSC te vroeg de pits ingaan, is een gok die je neemt als je achteraan rijdt, niet vooraan. Dan moet je namelijk gokken op een safetycar op het einde. Het is natuurlijk ook Murphy’s Law: het maakt niet uit wat ze gaan doen, het pakt dan toch verkeerd uit.

Uitstekend debuut De Vries

Nyck de Vries heeft een topprestatie geleverd. Nog nooit finishte een Williams zo hoog dit seizoen. 1/3 van het puntentotaal komt van De Vries. Tuurlijk, hij reed op vrijdag al in de Aston Martin en doet veel achter de schermen. Maar om op 11 uur s’ochtends van zaterdag horen dat je gaat rijden en een dag later twee punten pakken is gewoon heel erg indrukwekkend. Tuurlijk, hij maakte een foutje in Q2 tijdens de kwalificatie en was nog ‘under investigation’, maar dit was een perfect debuut. Wellicht dat Steiner en Szafnauer interesse hebben, naast Capito.

Hamilton zit niet lekker in zijn vel

Het moment dat een topsporter over de top is, is soms een beetje pijnlijk om te zien. Natuurlijk, een Messi of Ronaldo laat nog weleens iets moois zien, maar niet meer zo vaak. Met Hamilton lijkt dat af en toe ook zo. Hij was nogal aan het mopperen het hele weekend dat het allemaal saai en kansloos zou worden. Maar Hamilton laat gelukkig op het asfalt zien het racen niet verleerd te zijn. Zijn opmars was niet zo indrukwekkend als die van Sainz, maar hij liet enkele fraaie moves zien, waaronder het inhalen van twee auto’s in één bocht. Aan ViaPlay gaf hij aan nog eenmaal graag te willen winnen dit seizoen.

Rijderskampioenschap

Nyck de Vries komt eventjes met twee punten met stip(je) de lijst binnen. Verder geen mutaties. Wel een enorme voorsprong van Verstappen op Leclerc. Als Leclerc in Singapore lager dan P8 finisht (en Pérez niet op het posium staat) haalt en Verstappen wint, dan is hij al kampioen. Russell doet stiekem weer goede zaken en loopt flink in op Pérez. Hamilton is de nummer 6 van de top 6, niet denderend. Verder waren het de rijders die normaal geen punten pakken, er nu een paar bijelkaar konden sprokkelen. Naast de Vries, konden Gasly en Zhou wat puntjes bijelkaar sprokkelen. Norris is (weer) best of the race.

De stand na de GP Italië 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 335 2 Charles Leclerc Ferrari 219 3 Sergio Pérez Red Bull 210 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 187 6 Lewis Hamilton Mercedes 168 7 Lando Norris McLaren 88 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin 20 13 Daniel Ricciardo McLaren 19 14 Pierre Gasly AlphaTauri 22 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 6 18 Lance Stroll Aston Martin 5 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nyck de Vries Williams 2 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Dankzij Nyck de Vries kan Williams 50% aan punten bijschrijven! Kijk, dat is nu wel heel erg lekker. Verder loopt Red Bull weer lekker uit. Of nou ja, het verschil van 139 punten is heel erg veel, maar bij Ferrari komen de punten van zowel Sainz als Leclerc binnen. Dit terwijl bij Red Bull de puntjes voornamelijk van Max komen. Verder kruipt AlphaTauri naar Haas en daar willen ze waarschijnlijk heel erg graag langs. McLaren liep weer ietsje in op Alpine, dat puntloos bleef afgelopen weekend.

De stand na de GP Italië 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 545 2 Ferrari 406 3 Mercedes 371 4 Alpine Renault 125 5 McLaren Mercedes 107 6 Alfa Romeo Ferrari 52 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 33 9 Aston Martin 25 10 Williams Mercedes 6

Kwalificatieduel

Hamilton loopt achter op punten, maar voor in de kwalificaties. Opmerkelijk, meestal is de jonge hond sneller over een ronde en de oude vos in de race. Ook Alonso en Vettel kwalificeren zich beter dan de jongere talenten. De Vries is de enige coureur die nog nooit door zijn teamgenoot is verslagen in de kwalificatie. Sinds de druk bij Schumacher vol op zijn schouders staat in verband met een zitje voor volgend jaar, presteert hij aanzienlijk beter.

De stand na de GP Italië 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (9) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (13) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (12) Carlos Sainz (4) McLaren Lando Norris (13) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (10) Esteban Ocon (7) AlphaTauri Pierre Gasly (10) Yuki Tsunoda (6) Aston Martin Lance Stroll (6) Sebastian Vettel (8) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (13) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (11) Guanyou Zhou (5) Haas Kevin Magnussen (11) Mick Schumacher (5)

Snelste raceronde

Sergio Pérez 1:24.30 Bij Red Bull zijn ze punten aan het sprokkelen. Of nou ja, sprokkelen, het is gewoon ordinair graaien. Sergio Pérez mocht namelijk de pits in voor nieuwe soft-banden om de snelste rondetijd van Charles Leclerc af te pakken. Iets dat ook daadwerkelijk goed lukte.

De onderlinge stand na de GP van Italië 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Driver of the Day

Nyck!!!! 24% Het gerucht gaat dat collega @nicolasr meer dan 50.000 sms-jes heeft verzonden om Nyck de Vries te nomineren. Dat is dan ook heel erg goed gelukt! Zonder gekheid, ze kunnen bij het publiek een underdog wel waarderen die verrassend presteert. Daarbij gebeurde er zó weinig op de baan verder, dat de Williams van De Vries lekker veel in beeld kwam. Maar een puike prestatie met een terecht Driver of the Day-nominatie!

De onderlinge stand na de GP van Italië 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries

Heeft de redactie de GP van Italië 2022 goed voorspeld?

Alledrie hadden ze door dat Verstappen deze race ging winnen. Dat noemen wij voortschrijdend inzicht, dames en heren! Maar de rest van de poppetjes is wel een beetje afwijkend. Jaap dacht ergens dat Alonso het goed ging doen (dat niet gebeurde). Geen gekke gedachte, normaal gesproken doen Alpines het altijd goed op hogesnelheidsbanen. Wouter dacht dat Hamilton het podium zou halen. Maar het was – wederom – Michael die alle drie de coureurs goed raadde. Alleen geen maximale punten omdat hij Leclerc en Russell verkeerd omhad. Kleinigheidje houd je toch!

De stand na de GP Italië 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 63 Michael 64 Jaap 39

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Singapore worden verreden op 30 september om 12:00.