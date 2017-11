Fijn! De politie gaat je kentekengegevens bewaren

Whoop! Whoop! It's the sound of overvolle harde schijven van de overheid.

Na vier jaar van ogenschijnlijk moeizaam vergaderen is het wetsvoorstel uit 2013 er dan eindelijk doorheen. Nadat de Tweede Kamer er vorig jaar er al mee akkoord was gegaan, heeft de Eerste Kamer vandaag besloten om de politie de bevoegdheid te geven om vier weken lang kentekengegevens op te mogen slaan in hun register.

Op deze manier mag de politie nu 28 dagen lang de gegevens onderzoeken van iedere auto die op een camera wordt vastgelegd. Momenteel moeten die gegevens direct gewist worden, maar daar komt dus verandering in. Zo kunnen ze dus heel makkelijk de nodige gegevens van een auto verzamelen die bij een misdrijf is betrokken.

Tegenstanders van het plan zijn het hier absoluut niet mee eens. Dit zijn partijen als D66, GroenLinks en de SP. Volgens hen is het een grove inbreuk op de privacy van de inwoners van ons land. Om te garanderen dat niets van dit alles in verkeerde handen zal vallen of op onjuist wijze wordt gebruikt, zijn er een aantal waarborgen in de wet opgenomen. Zo mogen de gegevens alleen worden verzameld wanneer deze langs de openbare weg zijn opgenomen, of wanneer het relevante plekken zijn voor de opsporing. Daarnaast mogen alleen speciale opsporingsambtenaren erbij, nadat de officier van justitie hen hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoewel dit in eerste instantie redelijk goed geregeld klinkt, zijn er toch wat mensen die de boel niet helemaal vertrouwen. Zo vroeg D66-senator Bredenoord zich af in hoeverre deze regels gerespecteerd zullen worden en hoe precies beoordeeld en gecontroleerd wordt waar de camera’s die dergelijke informatie mogen doorspelen komen te staan. Volkomen redelijk, want door zulke informatie kan iedereen in feite altijd op elk moment in de gaten gehouden worden. 1984-stijl.

Voorstanders van de wet proberen dergelijke bezorgde klanken te weerleggen met een aantal argumenten. Zo vindt de senator van de PvdA dat de wet er net zo goed kan komen, omdat de gegevens al werden opgeslagen, maar niet werden gebruikt. Als we het zo bekijken was de wet er eigenlijk al, soort van. Senator Dercksen van de PVV spreekt zich er iets harder over uit. Volgens hem worden de gegevens met de nieuwe wet nog niet lang genoeg bewaard. Onder het mom van het tegengaan en voorkomen van potentiële terroristische dreigingen zou het naar zijn mening nog wel langer bewaard mogen worden.

De wet zal de komende drie jaar in werking zijn. Tussentijds zal deze meermaals geëvalueerd worden om te onderzoeken of de regels wel juist worden gevolgd. Mocht dit het geval zijn, dan zal de wet nog langer aanhouden.

Foto credit: politie Touareg via @kevinc3