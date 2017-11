Dit wordt de nieuwe GT-racer van McLaren

HEET!

Nog voordat Aston Martin vanavond hun eigen volledig nieuwe Vantage GTE wagen onthult, is een andere Britse sportwagenfabrikant hen voor.

McLaren toont vandaag namelijk voor het eerst plaatjes van hun 720S GT3, die de enorm succesvolle 650S GT3 moet opvolgen. Deze wagen wist in zijn tijd verschillende kampioenschappen naar zich toe te trekken en stopt bij deze dus op zijn hoogtepunt.

De 720S GT3 is zoals de meeste GT-wagens grotendeels gebaseerd op de straatversie. In de GT3-klasse heeft ‘grotendeels’ echter minder waarde dan in de minder ontwikkelde klassen, dus komen de wagens eigenlijk vooral op uiterlijk gebied nog overeen met hun straatlegale evenbeeld. En zelfs hier zijn er behoorlijk wat aanpassingen gedaan. De wagen krijgt namelijk een fraai aerodynamisch jasje, bestaande uit lichtgewicht koolstofvezel. Uiteraard vinden we onder de wagen een raceklaar gemaakte ophanging met verstelbare dempers aan de voor- en achterzijde. De Monocage II structuur deelt hij dan weer wel met het straatmodel.

De 4-liter twin-turbo V8 is eveneens dezelfde als in de ‘normale’ 720S, al is ‘ie wel geprepareerd voor het circuit. Over vermogen wordt niet gesproken, dus nemen we aan dat de standaard van de GT3-klasse wordt aangehouden. Hier geldt een evenwichtig systeem dat het vermogen tussen de 500 en 600 pk houdt, afhankelijk van het gewicht. Aangezien de 720S over 720 pk beschikt, kunnen we er vanuit gaan dat het GT3-model een dergelijk aantal pk’s niet zal produceren. Schakelen gebeurt in de GT3 met sequentiële zesbak, die het vermogen naar de achterwielen stuurt.

Naast de 720S GT3 wordt er een heus netwerk van motorsport specialisten opgericht om de klanten beter te kunnen bedienen. Tevens kunnen coureurs die besluiten om zo’n bolide aan te schaffen rekenen op technische expertise op en naast het circuit. Tenslotte volgt McLaren in de voetsporen van Ferrari en Porsche door net als hen een eigen serie op te starten. Hierin zien we echter niet deze 720S GT3, maar de 570S GT4. Ach, da’s ook prima!