Seat Leon ST Cupra R in aantocht

De snelle station uit het zuiden maakt zich op voor een rentree.

Voordat het record van snelste wagon op de Nürburgring door de E63 S Estate werd afgepakt, was de ST Cupra de vlotste station op de Groene Hel. Nu ze dit record zijn kwijtgeraakt, lijkt het erop dat er een nieuwe, nog betere versie van de Leon op de markt komt.

Hierover spreekt AutoExpress, die vertelt dat Seat’s marketingbaas Wayne Griffiths momenteel rondrijdt in een opgeknapte versie van de Cupra ST. Het prototype waarover het gaat zou naast de nodige motorische upgrades opgeleukt zijn met o.a. een uitlaatsysteem van ABT, 20″ velgen en is de binnenzijde enigszins aangepakt. Niet te missen zijn de koperkleurige accenten die we eveneens op de eerder aangekondigde Leon Cupra R terugvinden.

Voor wat betreft de motorische upgrades zou het gaan om een relatief grote stijging van ongeveer 50 pk. Als we de berichten mogen geloven beschikt de volgende superstation van Seat over zo’n 335 bhp, wat omgerekend zo’n 340 pk is. Hoewel hij daarmee bij lange na niet in de buurt komt van het krankzinnige vermogen (612 pk) van de E63 S, zou het zomaar genoeg kunnen zijn om het record weer terug te pakken.

Hoe dan ook hamert de marketingbaas erop dat het voorlopig toch echt om een zogenaamde ‘mule’ gaat, wat zou betekenen dat Seat ons nog even wil laten wachten voordat de wagen als productieauto op de markt verschijnt. Desondanks lijken Wayne en zijn ingenieurs behoorlijk tevreden met het voorlopige resultaat en willen ze hem in de toekomst maar al te graag met het publiek delen. Of het ook de goedkoopste wagen met 300 pk zal blijven, moeten we nog zien.