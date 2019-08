Firezone stop met aanbieden competition102 in Nederland

De brandstof met het hoge octaangetal is nog lastiger te verkrijgen in Nederland.

De meeste Nederlanders met een benzineauto auto zullen E10 (Euro95) tanken. Heb je een gechipte of sportieve benzineauto, dan is E5 (Euro98) een fijne dorstlesser. Er zijn ook een aantal tankstations in Nederland die nog een stapje verder gaan.

Firezone is zo’n partij, maar dat is binnenkort verleden tijd. Ze gaan stoppen met de productie en het aanbieden van competition102. De tankstations van het merk zijn door heel Nederland te vinden. Per 1 oktober 2019 is het over met de brandstof. Firezone gaat competition102 vervangen door Premium 98.

Als reden zegt het bedrijf door aangepaste wetgeving te moeten stoppen met het de productie van competition102. Per 1-10-2019 is het namelijk zo dat alle tankstations in Nederland wettelijk verplicht zijn voor meer dan de helft E10 brandstoffen aan te bieden. Dit zijn brandstoffen met minimaal 7,5 procent en maximaal 10 procent ethanol. Dit besluit werd op 14 juni van dit jaar genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Staatsblad staat het volgende:

Een tankstation dat beschikt over de mogelijkheid van het afleveren van twee of meer soorten benzine ten behoeve van openbare verkoop aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, beschikt ten minste voor de helft van de vulpistolen voor het afleveren van benzine over vulpistolen voor het afleveren van E10

Naast dat dit vervelend nieuws is voor bezitters van een performance auto’s, zijn ook oldtimers gedupeerden. Het voordeel van competition102 is het ontbreken van ethanol. Over de grens in Duitsland worden RON 100 en RON 102 benzinebrandstoffen nog wel ruimschoots aangeboden.

Met dank aan iedereen voor de tips! Beeld: Google StreetView