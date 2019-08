Peugeot pompt 300 pk in de 3008

De crossover uit Frankrijk is een tikkeltje spannender geworden.

Bij spannende crossovers is Peugeot ongetwijfeld niet het eerste dat in je opkomt. De Fransen hebben echter een leuke hybride aandrijflijn op de plank liggen die in elk geval positief uitpakt voor het vermogen. Deze HYbrid4-setup werd vorig jaar aangekondigd voor de 508 en de 3008. We zijn nu een jaar verder en nu kondigt Peugeot de productievariant van die 3008 GT HYBRID4 aan.

Even een kort verhaaltje over de 3008. In Nederland zie je ze af en toe rijden en dus is er een kans dat je denkt; doet dit model er toe? Ja dat doet ‘ie zeker. De automarkt is groter dan Nederland (echt waar) en Peugeot heeft er sinds 2016 al 700.000 stuks verkocht. Deze dikkere variant kan dus een vervolg geven aan dat succesverhaal.

De 3008 GT HYBRID4 is een vierwielaangedreven crossover. Peugeot combineert een 200 pk 1.6 PureTech turbomotor met twee elektromotoren. Eentje van 110 pk op vooras en eentje op de achteras van 112 pk. Je kunt die waarden niet zomaar bij elkaar optellen, maar het systeemvermogen komt uit op 300 pk. Met een lithium-ion accu van 13,2 kWh is het mogelijk om 59 kilometer (WLTP) volledig elektrisch te rijden. De batterij opladen duurt 1 uur en 45 minuten in combinatie met een Wallbox.

De Europese introductie van de 300 pk sterke 3008 GT HYbrid4 is in oktober. In het voorjaar van 2020 volgt er een minder krachtige variant van deze aandrijflijn met 225 pk en voorwielaandrijving. Wat de plug-in hybride moet gaan kosten is nog niet bekend.