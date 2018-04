Techniek: alles wat je moet weten over benzine

Waarschijnlijk sta je regelmatig, leunend tegen je auto een beetje verveeld voor je uit te kijken, terwijl de benzine de tank van je auto langzaam vult en het metertje op de pomp verder oploopt dan leuk is. Maar weet je eigenlijk wel wát je precies tankt?

Elon Musk, Rudolf Diesel en Willem Waterstof ten spijt, benzine en de auto zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat benzine haar naam dankt aan de uitvinder van de eerste auto -Carl Benz- is dan ook geen gekke gedachte, behalve dat het onjuist is. Benzine dankt haar naam aan de chemische stof benzeen, dat overigens niet meer in benzine te vinden is. Maar wat dan wel en wat is het eigenlijk? Nu ja, moderne benzine bestaat al snel uit tientallen zo niet meer dan honderden verschillende componenten en alleen de ingenieurs bij Shell en consorten zullen de exacte samenstelling kennen. Wij houden het even bij een sterk vereenvoudigde uiteenzetting.

Destilleren kun je leren

Benzine wordt gemaakt van ruwe aardolie. Tot zover geen verrassing, maar eer die ruwe olie is omgezet in het goedje dat uit de vulpistolen komt vloeien, moet er heel wat werk worden verzet. Het proces begint met destillatie van de ruwe olie. Dit werkt op dezelfde manier als het destilleren van alcohol: je brengt het ruwe product aan de kook en laat de hierbij vrijgekomen gassen condenseren en je vangt deze op. De crux zit hem in de verschillende kookpunten van de verschillende ingrediënten. Als je een gebrouwen drank laat koken zal de alcohol (kookpunt: 78 graden) als eerste koken. De alcohol wordt als eerste vluchtig en zal ook het eerst weer condenseren, waardoor je het van de rest van het brouwsel kan scheiden.



Schematische weergave van een destillatietoren. Bron: wikimedia/Shell

Zo gaat het met ruwe olie ook, al zijn er veel meer verschillende producten die je in één proces kan scheiden. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor destillatietorens. De ruwe olie wordt verwarmd tot meer dan 400 graden en komt vrijwel onderin als een gas de toren binnen. Dit gas stijgt op en naarmate het afkoelt zal het weer een vloeistof worden. De verschillende bestanddelen van ruwe olie hebben echter een ander kookpunt en doordat de temperatuur in de toren naar boven afneemt kun je op verschillende niveaus in de toren de afzonderlijke producten opvangen. Bovenin blijft het bij normale temperatuur vluchtige LPG over, terwijl je daaronder respectievelijk benzine, kerosine, diesel en stookolie kunt winnen. Het residu is een dikke substantie dat we gebruiken om onze wegen van te maken: asfaltbitumen.

Goed om te weten is dat alle distillaten koolwaterstoffen zijn, verbindingen van enkel waterstof- (H) en koolstof- (C) atomen. Hoe langer de keten van koolstofatomen, hoe hoger het kookpunt ligt. Ergo: vloeibare gassen als LPG en butaan bestaan uit korte ketens van koolstoffen, terwijl in stookolie hele lange koolstofketens voorkomen.



Tweemaal een schematische weergave van hexaan (C6H14), een belangrijk bestanddeel van moderne benzine.

Hoor wat klopt daar kinderen

We hebben nu benzine, zijn we klaar? Neen, zeker niet! Maar voordat we verder in het proces duiken, is het goed om iets meer te weten over het octaangetal, compressie en pingelen. Het octaangetal van benzine, in Nederland doorgaans RON (Research Octane Number) 95 of 98, is een manier om de klopvastheid van benzine aan te geven. Hoe hoger de klopvastheid, hoe kleiner de kans op zelfontbranding. Zelfontbranding is brandstof die tot ontbranding komt onder invloed van een hoge druk en niet door een externe oorzaak zoals bijvoorbeeld de vonk van een bougie.

De compressieverhouding van een motor geeft aan in welke verhouding het mengsel van lucht en benzine wordt samengedrukt en zegt dus wat over de druk in de cilinder. Bij benzinemotoren ligt dit rond de 1:8 tot 1:12, bij dieselmotoren ligt dit gemakkelijk dubbel zo hoog omdat daar zelfontbranding juist gewenst is. Bij een benzinemotor willen we echter pas dat het brandstofmengsel ontbrandt wanneer de bougie zijn vonkje afgeeft. Gebeurt dat eerder, dan noemen we dat pingelen en dit is schadelijk voor de prestaties én de motor. Een hoge compressie is echter goed voor de prestaties van de motor en/of het terugdringen van het verbruik. Fabrikanten willen het liefst dus een zo hoog mogelijke compressie gebruiken, maar dit kan alleen als de getankte brandstof een geschikt octaangetal heeft.

Straigt run benzine, zoals de door distillatie verkregen benzine ook wel genoemd wordt, heeft een veel te laag octaangetal om te voldoen aan de hoge eisen die we stellen aan benzine. Daarom worden er componenten aan de brandstof toegevoegd die het octaangetal verhogen. In 1921 ontdekt de Amerikaan Thomas Midgley een goedkoop én doeltreffend additief: tetra-ethyllood. Deze loodhoudende benzine was van aanzienlijk betere kwaliteit dan wat men in de eerste jaren van de automobiel als brandstof gebruikte en met de kwaliteit van de benzine steeg ook de efficiëntie van de brandstofmotor. Helaas bleek het lood ook enorm slecht voor het milieu én katalysatoren liepen ermee vol, dus werd loodhoudende benzine begin jaren ‘90 uitgefaseerd. Het daarna toegevoegde benzeen bleek echter kankerverwekkend en nu zit er methyl-tert-buylether door de benzine. Klinkt ook niet heel gezond en dat schijnt het ook niet te zijn, al is het niet zo slecht voor je als lood of benzeen.

Maken of kraken

Nog een probleem is dat je bij het distilleren van ruwe olie een vaste verhouding aan restproducten krijgt, terwijl er bijvoorbeeld veel meer vraag is naar benzine dan naar kerosine of LPG. Uit een vat Brent-olie van 159 liter kun je ongeveer 72 liter benzine distilleren. Middels andere chemische processen maakt men tegenwoordig uit andere distillaten ook benzine. Een van de bekendere processen is het chemisch kraken. Hierbij worden de lange koolstofketens van olieachtige producten afgebroken tot kortere stukken, waarbij onder andere benzine ontstaat. Deze benzine die middels kraking wordt gewonnen heeft tevens een hoger octaangetal en is dus perfect voor de productie van hoogwaardige brandstof.

Een andere veelgebruikte toevoeging is ethanol. Dit biogas heeft een octaangetal van 108.7 en is dus geschikt om het octaangetal van benzine op te krikken. Tegenwoordig zit in Euro95 al maximaal vijf procent ethanol, maar binnen enkele jaren mag dit maximaal tien procent zijn. Daarnaast worden brandstoffabrikanten verplicht de totale uitstoot tijdens de productie- en gebruikscyclus te verlagen met 6 tot 10 procent in 2020, dus het lijkt aannemelijk dat veel producenten voor hun Euro95 zullen overstappen naar deze zogenaamde E10. Daarbij meteen een waarschuwing van bezitters van oudere (<2000) auto’s, aangezien deze niet allemaal geschikt zijn voor het tanken van E10. Je bent dan veroordeeld om de duurdere superbenzines te tanken als Shell V-Power en BP Ultimate, waaraan geen ethanol is toegevoegd.

Die benzine is echt super

Momenteel is BP de enige grote producent die nog échte Super 98 verkoopt, andere superbenzines als Shell V-Power hebben officieel een Ron-rating van tenminste 95, al kan het door de additieven in werkelijkheid ook goed 96 of 97 zijn (edit: de nieuwe V-Power schijnt ook echt 98 te zijn). Daarnaast kun je op sommige plekken in Nederland bij de Firezone ook Competition 102 krijgen. Het tanken van deze brandstoffen heeft voor de prestaties alleen zin als je auto erop is afgesteld. In het geval van een carburateur kun je dan ook geen mindere benzine tanken zonder de kans op pingelen te lopen, terwijl moderne auto’s middels een klopsensor de kwaliteit van de benzine kunnen herkennen en daar het ontstekingstijdstip op kunnen aanpassen.



Foto door @JCS op autojunk.nl

Voor klassiekers of motoren die langere tijd de gestald worden is het ook aan te raden om voor stalling af te tanken met BP Ultimate of Competition 102. Niet alleen is een volle tank beter beschermd tegen roest, ethanol in de meeste gewone benzines trekt vocht aan en kan na langere tijd gaan vlokken. Zet je de auto langer dan een jaar stil, dan is het aan te raden dit met lege tank te doen (eventueel gelijk behandelen tegen roest) of de tank voor gebruik te legen en indien van toepassing ook de benzine uit de vlotterbakken van je carburateurs te halen alvorens je je trots weer tot leven wekt.

Headerfoto: Miss Tuning Calendar 2011