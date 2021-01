Fisker bedrijfswagen gaat een dingetje worden - Autoblog.nl

Een Fisker bedrijfswagen, voor Buurman en Buurman. Ajeto!

Kaf en koren scheiden. Dat is op dit moment hetgeen dat we het meeste moeten doen anno 2020. Tesla heeft zichzelf in relatief korte tijd opgewerkt. Ze begonnen met het omkatten van Lotus Elises en nu bouwen ze 500.000 auto’s op jaarbasis.

Omdat elektrisch rijden nu helemaal hip is, schieten de nieuwe EV-merken als paddestoelen uit de grond. Niet alleen als het gaat om personenauto’s, maar ook elektrische bedrijfswagens zijn een nieuwe trend. Natuurlijk zijn daar auto’s als de elektrische Mercedes-Benz Sprinter en Peugeot Jumper. Maar de pickups spreken net even wat meer tot de verbeelding.













Tesla heeft het huiswerk project van een kleuter gestolen en het ‘Cybertruck‘ genoemd. Ook modellen van Rivian (R1T), GMC (Hummer), Ford (F-150 EV), Bollinger (B2) en Lordstown Motor (Endurance) staan op de planning. De reden is vrij simpel, de markt voor pickups is enorm en de marges zijn groot. Of het doorgaans vrij traditionele pick-up publiek in zo’n opgevoerde broodrooster wil rijden, is nog maar even de vraag. De bedrijven zullen er wel onderzoek naar gedaan hebben.

Maar er is nu nóg een kaper op de kust. Fisker wil nu ook bedrijfswagens gaan maken. Dat meldt grote opperbaas Henrik Fisker. Hij heeft de eerste afbeelding al vrijgegeven op LinkedIn, dat is een soort Hyves voor mensen met een baan (of die graag een baan willen).

Het moet niet zomaar de zoveelste elektrische pickup worden. Welnee, het moet de lichtste en meest efficiente pick-up ooit worden. In de wereld! De afbeelding is slechts een teaser, maar volgens Fisker moet de elektrische bedrijfswagen nog veel radicaler worden.

Destijds was Fisker samen met Tesla een van de nieuwkomers. Waar Tesla floreerde, ging Fisker ten onder. De plannen die de laatste jaren worden aangekondigd zijn enorm fascinerend, maar tot op heden zijn er nog geen auto’s of concrete plannen onthuld.