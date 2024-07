Deze exoten kregen in het afgelopen halfjaar een Nederlands kenteken

Deze keer duiken we in de auto’s van kleine merken die tot dusver op Nederlands kenteken zijn verschenen dit jaar.

Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de RDW registraties van de bekende merken en modellen. Toch zijn er nog verschillende andere fabrikanten waarvan hele leuke of interessante auto’s in de eerste vijf maanden van dit jaar geregistreerd zijn bij de RDW. We pikken er tien uit.

Bugatti

In het RDW register waren op 1 januari welgeteld zestien 16-cilinders te vinden. Naast een Volpi Formula Libre, een Cadillac 90 Series, een Cadillac 452 en een Marmon Sixteen, allemaal van voor de Tweede Wereldoorlog, gaat het natuurlijk om de bekende W16’s van Bugatti.

In mei is daar een ‘nieuw’ exemplaar bijgekomen, een witte Veyron 16.4 uit 2009. Lijkt het je wat om daarin te rijden? Dat kan, want het gaat om een huurauto. Voor slechts €15.000 kun je deze Veyron een dagje huren.

DeLorean

We hebben het niet over de duurste, krachtigste of snelste auto, maar toch zal deze bekend zijn bij elke autoliefhebber: de DeLorean DMC-12. Ontworpen door Giorgetto Giugiaro van Italdesign en verder ontwikkeld door Colin Chapman van Lotus. Voorzien van vleugeldeuren, uitgerust met een 2.8 liter V6 die 132 pk leverde en natuurlijk bekend geworden door de filmreeks ‘Back to the Future’.

Dit jaar zijn er al drie op NL kenteken gekomen, waardoor het totaal aantal DMC-12’s op gele platen op 1 juni op 111 stond.

Detroit Electric

Een Detroit Electric SP.01 (nog niet op kenteken), gespot door @thomcarspotter

Op de Shanghai Motor Show van 2013 werd de Detroit Electric SP.01 gepresenteerd. Een volledig elektrische sportwagen, gebaseerd op een Lotus Elise/Exige onderstel. Eigenlijk net zoals de oude Tesla Roadster zeg maar. In die tijd waren er verhalen dat de auto zelfs in Nederland gebouwd zou worden, in Lochem. De productie kwam echter nooit van de grond en het nieuws over dit merk blijft vaag. Er wordt gesproken over grote investeringen in 2017 vanuit het Midden Oosten en China en in 2021 vanuit Libanon. Maar iets concreets is eigenlijk niet te vinden.

Des te vreemder zijn dan de recente registraties in het RDW register. In 2022 werd er een Detroit Electric SP.01 geregistreerd en in maart 2024 nog twee exemplaren. De geregistreerde catalogusprijs is €119.790, het vermogen is 150 kW en de afmetingen komen overeen met de SP.01 specificaties. Toch staan de auto’s geregistreerd als nieuwe exemplaren. Dan blijft natuurlijk de vraag, wat is hier precies aan de hand en wat doen deze auto’s op gele platen? We zijn benieuwd of we hier binnenkort wat meer over horen.

Donkervoort

De F22 Art Edition, die ook op Nederlands kenteken staat

Natuurlijk verdient Neerlands trots ook wat aandacht. Vier volledig nieuwe Donkervoorts zijn in de eerste vijf maanden op kenteken gezet, allemaal F22’s natuurlijk, want dat is op dit moment het enige type dat geproduceerd wordt.

Vanuit de import zijn ook enkele auto’s op Nederlands kenteken verschenen: een blauwe S8 uit 1986, twee D8 GTO’s en tenslotte een JD70, ter ere van de 70ste verjaardag van oprichter Joop Donkervoort.

Jaguar

Terug naar het einde van de jaren ’80. De tijd van legendarische auto’s zoals de Porsche 959 en de Ferrari F40. Jaguar wilde niet achterblijven en begon ook met het ontwikkelen van een supercar: de XJ220.

In maart kon je nog genieten van een prachtige groene XJ220 die Autoblog Spot van de Week werd. In dit geval ging het zelfs om de enige XJ220 die nieuw geleverd werd in Nederland. Het goede nieuws is dat er ondertussen een vijfde XJ220 op gele platen is gezet, deze keer in het blauw. Prachtig!

Karma

Denk je bij Karma alleen aan ‘dat je terugkrijgt wat je veroorzaakt’? Of denk je aan de goede oude Fisker Karma, één van ’s werelds eerste luxe (en sportieve) PHEV’s? Het bedrijf daarachter, Fisker Automotive, ging echter in 2013 failliet. De restanten werden gekocht door het Chinese bedrijf Wanxiang Group en dat resulteerde enige tijd later in Karma Automotive.

In 2016 begonnen zij in Califonië met de productie van de Revero, eigenlijk een Fisker Karma met een andere naam. Van dat type staan er nu 14 op Nederlands kenteken. In 2021 werd de opvolger gepresenteerd, de Karma GS-6. Opnieuw een PHEV, deze keer met een 1.5 liter motor als generator. Dat klinkt niet zo spannend, totdat je leest dat de auto een vermogen van 543 pk heeft, een koppel van 746 Nm en dat je in 3,8 seconden op de 100 zit!

Eind vorig jaar stond er maar één op Nederlands kenteken, een rood exemplaar. In januari kwam er een tweede exemplaar bij, deze keer in het bruin. Niet lang daarna vertrok de rode naar het buitenland, waardoor er nu nog steeds maar één op Nederlands kenteken staat.

KTM

Opnieuw verdient een mooie Autoblog Spot van de Week de aandacht, namelijk de KTM X-Bow GT-XR. Een indrukwekkend model, nu voor het eerst op Nederlands kenteken.

Het leuke is dat er recent nog een KTM op kenteken is gekomen, een X-Bow uit 2009. De ‘originele’ versie dus. Het gaat in dit specifieke geval om een exemplaar dat in 2009 al een Nederlands kenteken heeft ontvangen, daarna geëxporteerd is en nu weer terug is op gele platen.

Daarmee stonden er op 1 juni acht KTM’s (de personenauto’s natuurlijk, niet de motoren) op kenteken, waaronder ook een X-Bow GT en een X-Bow R.

Ohlsen

In januari verscheen een nieuw merk in het RDW register, ‘Ohlsen Custom Built’. Dat vraagt natuurlijk om wat meer onderzoek en zo komen we terecht bij John Ohlsen uit Nieuw-Zeeland (niet te verwarren met Jon Olsson uit Zweden). In de jaren ’60 werkte hij in het team van Carroll Shelby, onder andere aan de allereerste Cobra coupé, die later de bekende naam Shelby Daytona kreeg. In 1964 werd Ohlsen zelfs de ‘chief mechanic’ van het team.

In de jaren ’80 was Ohlsen terug in Nieuw Zeeland en begon daar, met toestemming van Carroll Shelby, aan het bouwen van enkele replica’s. Het lijkt erop dat er uiteindelijk maar drie Cobra’s en één Daytona werden gebouwd. Eén van deze Cobra’s, een ‘289 FIA Shelby Cobra Tribute’ is in januari dus op Nederlands kenteken gekomen, uitgevoerd met een 4.7 liter V8 die 376 pk produceert. Helaas is de auto ondertussen alweer geëxporteerd.

Ultima

Zou het inderdaad de ultieme sportauto zijn, de Ultima Sports? Indrukwekkend is de voorganger van de Ultima GTR in ieder geval wel, met een 5.7 liter V8 en zo’n 400 pk, bij een rijklaar gewicht van maar 1.020 kilo waardoor je in 3.8 seconden op de 100 zit! De in januari geïmporteerde auto komt uit 1999 en daarmee staan er nu zeven Ultima’s op gele platen.

Wiesmann

Een vergelijkbare Wiesmann, maar dan met een wat ouder kenteken, gespot door @toyotafortuner

Zoals Jeremy Clarkson ooit zei: ’British in every way, except for one small thing: it’s German.’ We hebben het over de Wiesmann MF3. Klassiek, en toch modern. Uitgerust met een 3.2 liter zes-in-lijn die 343 pk leverde. Dankzij het lage gewicht zit je binnen de 5 seconden op de 100. Het model is gedurende 18 jaar geproduceerd en in april is er opnieuw eentje op gele platen verschenen. De teller voor het merk Wiesmann stond op 1 juni op 61 stuks.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Header foto: @versopkenteken