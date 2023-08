Fisker Pear is hier: crossover voor minder dan 30 mille!

Dat klinkt als een bijzonder goede deal, nietwaar? De Fisker Pear staat dit weekend al in München.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk lijkt Fisker dan ein-de-lijk een vuistje te kunnen maken richting Tesla. Henrik Fisker net als Elon Musk een van de pioniers als het aankomt op nieuwe duurzame mobiliteit (blegh, wat een omschrijving). Het basisontwerp van de Tesla Model S is namelijk door niemand minder getekend dan… Henrik Fisker!

Hij ging daarna voor zichzelf beginnen met een eigen geelektrificeerde auto: de Fisker Karma. Destijds leek de Karma een betere toekomst tegemoet te gaan, want daar zat tenmisnte nog een 260 pk sterke Opel-viercilinder in, naast de elektromotoren. We weten allemaal hoe het is afgelopen. Elon Musk is groter dan God en sporadisch komen we een Fisker tegen.

Fisker Pear

maar Fisker begint lekker op stoom te raken. Nog niet zolang introduceerden ze de nieuwe Fisker Ocean, een middelgrote elektrische SUV. Daarvan is ook een pick-up verise, de Fisker Alaska. Ook onthulde Fisker de Ronin, een coupé-cabriolet. Maar de belangrijkste is uiteraard de Fisker Pear.

Wie de namen daar regelt, geen idee, maar de Fisker Pear dus. We konden er al wat beelden van zien, maar nu hebben we veel meer afbeeldingen die ook nog eens duidelijker zijn hoe het productiemodel eruit ziet.

We beginnen met het slechte nieuws: Fisker noemt het een crossover. Het is overduidelijk een hatchback met 22 inch wielen, nauwelijks ruimte in de wielkasten en een geringe rijhoogte. Maar ja, wij noemen op de redactie ‘4 gevulde koeken’ ook een ontbijt, dus wij zijn wij om te oordelen?

Minder dan 30 mille

Zonder gekheid, de Fisker Pear is een heel erg belangrijke auto voor het merk uit Californië. Het is de bedoeling dat ‘ie 29.900 dollar gaat kosten vóór subsidies. Natuurlijk, dan heb je de basis-uitvoering met ‘slechts’ 320 km rijbereik, maar dat is alsnog een heel erg goede deal, nietwaar? De Pear is 4,55 meter lang, dus ook weer niet piepklein. De lage prijs kan Fisker realiseren door voor zo’n 35% minder onderdelen te gebruiken.

Naast de basis accu is er ook een uitvoering met toffe accu, daarmee kun je ongeveer 560 km rijden. De standaardsprint van 0-100 km/u moet in 6,8 tellen achter de rug zijn. Verdere specificaties zijn nog niet bekend.

Nog niet op de weg

Wel dat we de auto nog niet snel hoeven te verwachten. De productie moet in de zomer van 2025 van start gaan. Nu willen wij niet doemdenken, maar is deze onthulling niet een beetje aan de vroege kant? Wellicht om de aandeelhouders tevreden te houden, maar het kan ervoor zorgen dat de auto al een tikkeltje verouderd oogt alvorens de productie start. Hopelijk wordt de prijs in die tussentijd niet verhoogd, alhoewel de ervaring leert dat dat vaak het geval is.

Mocht Fisker de beloftes kunnen waar maken, hebben ze wel een potentiële winnaar in huis. Een compacte elektrische familieauto (met plaats voor 5 tot eventueel 6 personen) voor minder dan 30 mille klinkt als een erg goede deal.