Fisker Ronin is hier om de Tesla Roadster te pesten

Fisker heeft hun pijlen nu ook gericht op de sportieve EV’s met het introduceren van de Ronin.

Over de revival van Fisker hebben we het vaak genoeg gehad, want inmiddels kan je een Ocean, zoals de SUV van het merk heet, kopen. Tijd voor Fisker om meer modellen te introduceren. Ze passen eenzelfde strategie als Tesla toe, waar een hoogwaardig model eerst een goede indruk moet achterlaten. Daarna komen goedkopere modellen om die indruk door te trekken naar modellen die je nog kan betalen ook. En daarna is het tijd voor leuke dingen.

Fisker Ronin

Stap één is gezet met de Fisker Ocean. Daarna komt de Fisker Pear, stap twee. Die is ook in conceptvorm onthuld en dus is het tijd voor stap drie: de leuke dingen. Leuk ding één is een heuse sportwagen in de vorm van de Fisker Ronin, die we nu in vol ornaat te zien krijgen. Tenminste, er zal nog wat aan geschaafd worden voordat ‘ie in productie gaat, maar de meeste zaken van dit concept zijn productierijp.

Vierzits cabrio

En dat is goed nieuws, want het is best een gaaf ding. De Fisker Ronin is een vierzits en vierdeurs auto met de proporties van een coupé en een cabriodak. Het design aan de voorkant geeft de auto een uniek gezicht, terwijl we aan de achterkant gelijk aan een liefdesbaby van een Kia EV6 en een Porsche Taycan moeten denken. Desalniettemin oogt de Ronin niet verkeerd. En ja, de naam Ronin (officieel gespeld Rōnin) is een knipoog naar de gelijknamige film van John Frankenheimer die onder autofanaten berucht is om de geniale achtervolgingsscènes.

Specs

Het idee van de Fisker Ronin is vooral een luxueuze GT met potentie en niet zozeer een sportauto, maar toch heeft het merk genoeg power toegevoegd aan het ding. Hoe veel pk hij precies gaat leveren is niet bekend, maar je kan rekenen op ‘meer dan 1.000’. 0-100 km/u piept de Ronin in 2 seconden en de koek is op bij 275 km/u. Er wordt niet gezegd hoe veel gewicht de Ronin moet meeslepen, maar de focus ligt op een ‘goed sturende auto’. Echt lichtgewicht kunnen we ons niet voorstellen, want het accupakket zorgt voor een actieradius van 966 kilometer. Het zijn dit soort specs waardoor we gelijk een soort Tesla Roadster-gevoel krijgen bij de Ronin.

Gadgets

Waar de Tesla Roadster een tweedeurs vierzitter is met een targa-achtige dakconstructie, is de Fisker Ronin een volledige cabrio met vier deuren. Het lijkt wel te gaan om RX-8- of i3-achtige kleine zelfmoorddeuren, maar we zien wel een deurgreep aan de buitenkant. Of je dus perse de voordeuren open moet hebben voor de achterdeuren is niet bekend. Wel is bekend dat de voordeuren McLaren-achtige vleugeldeuren zijn.

Binnenin mag je genieten van een rechthoekig stuur, wat nu al geen hoogtepunt lijkt. In plaats van een klokkenwinkel heb je een scherm in het midden van het stuur. In het midden prijkt een gigantisch scherm wat 17 inch meet. Allemaal niet echt verrassend, wel aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

Er komen 999 exemplaren van de Fisker Ronin, dus je moet er enigszins snel bij zijn. Met een aanbetaling van 2.000 euro die op elk moment gecanceld kan worden, kun je de auto al reserveren. Dan zal je de Ronin in ontvangst nemen aan het einde van 2025. Dat gaat je trouwens wel 385.000 dollar bovenop die twee ruggen kosten.