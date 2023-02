Fisker Alaska gaat Cybertruck aanpakken

Gaat de Fisker Alaska ook eerder op de markt komen dan de Tesla Cybertruck?

Fisker is een merk dat zichzelf ziet as een concurrent van Tesla. De twee zijn namelijk behoorlijk nauw met elkaar verbonden, want Henrik Fisker werkte destijds mee aan het basisontwerp van de Tesla Model S. Het idee van het concept (een dure sedan met geëlektrificeerde aandrijving) leende hij voor zijn eigen auto, de Fisker Karma.

Destijds hadden we meer vertrouwen in de Fisker omdat je daarmee eventueel nog op benzine kon rijden en er nog iets van bekende techniek in zat. De Model S was wel heel erg anders. Uiteindelijk kun je de Model S nog altijd kopen en werd de Fisker een flop.

Sindsdien is Henrik bezig om zijn merk weer terug te laten keren. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De eerste auto is inmiddels onderweg, de Ocean (een grote SUV). Dat wisten we al. Dankzij een presentatie aan de aandeelhouders weten we nu nog veel meer! Zo zijn er nóg twee modellen op komst.

Fisker Alaska

De eerste is de Fisker Alaska. Deze auto is een elektrische pick-up. Met auto’s als de Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV en de elektrische RAM is deze markt al behoorlijk verzadigd aan het raken. Dan moet de Tesla Cybertruck óók nog komen.

Dat niet alleen, ook de Fisker Alaska gaat in dit marktsegment actief zijn. Volgens Fisker krijgt de auto enkele geweldige features die nog nooit eerder op een pick-up leverbaar waren. We zijn erg benieuwd. Nu Tesla maar blijft wachten met de Cybertruck, zijn we benieuwd of de Fisker Alaska er sneller is.

Betaalbare Pear

Is er meer nieuws? Jazeker! Men toonde meteen even een afbeelding van de nieuwe Fisker Pear. Dat is een kleine betaalbare crossover, want hij moet ongeveer 30 mille gaan kosten. De auto heeft net als de Fisker Ocean een neus met platte koplampen en de typenaam in de grille.

Wanneer komt die Ocean

Heel erg leuk, al die plannen. Maar dan moet de Fisker Ocean eerst op de markt komen. Deze auto wordt op dit moment gehomologeerd voor de diverse markten. Tijdens het homologeren kwamen ze erachter dat de Ocean zuiniger bleek dan verwacht.

Ze hebben er vertrouwen in: Noord-Amerika en Europa krijgen de auto tegelijkertijd. Volgens Fisker zijn er al 65.000 reserveringen voor de SUV. Dit jaar is men van plan er 48.200 te gaan bouwen, zo vanuit het niets. We zijn benieuwd!

Via: Carscoops

Meer lezen? Dit zijn de 14 duurste auto’s die amper 200 km/u halen!