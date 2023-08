Renault neemt enorme sloot nieuws mee naar München

Renault heeft een hele hoop nieuws voor ons in München. Trés bon!

De IAA en Salon van Parijs wisselen elkaar af om het jaar. Dus het ene jaar hebben we Parijs, dan München (voorheen Frankfurt). Normaliter is het zo dat de Duitse merken uitpakken in Duitsland en parbleu, de Franse merken in – surprendre suprendre – in Frankrijk!

Ook dit jaar zien we een soortgelijk beeld. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz en Opel gaan flink uitpakken op de IAA in München volgende week. Dit terwijl er op het eerder genoemde Opel na geen merken van de Stellantis-groep aanwezig zullen zijn.

Een Frans merk blijft dapper weerstand bieden!

Maar blijven alle Franse merken dan weg? Nee! Er is één merk dat dapper weerstand blijft bieden en dat is Renault (samen met Alpine). Renault zal namelijk wel aanwezig zijn. Dat niet alleen, ze pakken ook heel groots uit komende week.

Zo laten ze net de eerste ‘foto’ zien van de nieuwe Renault Scénic E-Tech. De vijfde generatie Scénic is intussen een crossover en die onthult Renault volgende week. d Scénic staat op het CMF-EV-platform en staat boven de Mégane E-Tech gepositioneerd (die ook op dat platform staat).

Enorme sloot Renault nieuws

Maar ze nemen meer nieuws mee. Zo zal Renault ook de Grand Kangoo onthullen. Dat is een Kangoo met – net als mijn zus – een maatje meer. De Grand Kangoo is hetzelfde als een Kangoo, maar dan met een langere wielbasis en meer ruimte van binnen. De geruchten gaan dat het een zevenzitter zal worden. Dus de voormalig Grand Scénic-eigenaren kunnen terecht bij deze auto als ze iets voor de familie zoeken.

Daar blijft het niet bij. Nee, Mike, er is meer! Jazeker! Renault zal namelijk ook de Austral laten zien (kennen we al natuurlijk), de nieuwe Espace (dat is tegenwoordig ook een crossover) en de Renault Rafale. Dat is een nieuwe crossover. U begrijpt dat ook Renault – ooit de MPV-pionier – is overgegaan op crossovers. De Rafale is een topmodel dat zijn genen deelt met de Austral en de Espace. Alleen krijg je dan een bijzonder gestroomlijnd koetswerk. Ook leuk: een versie met 300 pk staat in de planning!

Via: Motor1