Dit is de snelste cabrio ter wereld, en die komt uit Japan

Japan doet vrolijk mee met de pk-gekte.

Weet je nog dat Japanse automerken in de jaren ’90 hadden afgesproken dat meer dan 280 pk niet verantwoord was? Dat is anno 2025 ondenkbaar. Er is nu een Japans merk met een auto die 1.979 pk produceert. We hebben het over de Aspark Owl, die in 2019 werd geïntroduceerd.

De ontwikkelingen bij Aspark gaan aanzienlijk minder snel dan de auto zelf. De Japanners presenteren nu de Aspark Owl Roadster, 6 jaar na de introductie van de dichte versie. De auto werd onthuld in Europa, op de Autosalon van Lyon.

Net als de coupé is de Aspark Owl Roadster een aparte verschijning. Dat komt mede door het feit dat de auto extreem laag is. De Aspark is slechts 1 meter hoog. Je kunt dus flink besparen op parkeerkosten, omdat je gewoon onder alle slagbomen door kunt rijden.

De Aspark Owl oogt nu al gedateerd, maar qua specificaties kan deze auto prima mee. Sterker nog: dit zou de snelste accelererende auto ter wereld moeten zijn, en sowieso de snelste cabrio. Volgens de fabrieksopgave sprint deze auto in 1,78 (!) seconde van 0 naar 100 km/u. Dat is zo snel dat het gewoon niet leuk meer is.

Deze bizarre acceleratie wordt mogelijk gemaakt door vier elektromotoren, die samen 1.953 pk en 1.920 Nm aan koppel leveren. De topsnelheid valt ook niet tegen bij deze EV. Die bedraagt 413 km/u en is begrensd op 350 km/u. Dat kan iedereen beweren, maar vorig jaar reed een prototype daadwerkelijk 438 km/u. Dat was geen roadster, maar Asparks kunnen dus écht heel hard.

Minder indrukwekkend is de actieradius. Die bedraagt slechts zo’n 250 kilometer, uit een 69 kWh accu. En als je daadwerkelijk 350 km/u gaat rijden is het helemaal snel afgelopen. Maar goed, de gemiddelde Bugatti rijdt ook alleen maar kleine rondjes door de stad, dus wat maakt het uit?

Aspark heeft geen grote ambities wat verkopen betreft. Ze gaan namelijk maar 20 exemplaren bouwen van de Roadster. Eerlijk is eerlijk: meer dan dat krijgen ze waarschijnlijk ook niet verkocht.