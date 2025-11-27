Keileuke hot hatch met plofmotor komt toch weer terug?

Eén van de leukste hot hatches met plofmotor vervangen door een volledig elektrisch alternatief blijkt geen schot in de roos.

Er zijn erg veel redenen waarom fabrikanten toch een beetje terugkrabbelen wat betreft elektrische auto’s. Terwijl het voor normale mensen prima gereedschappen kunnen zijn, zetten petrolheads vaak wat meer hun hakken in het zand. Wij gekke schepsels die emotie verbinden aan een auto vinden dat de emotie verloren gaat in de stilte van een elektrische motor. We willen geluid. En gevoel. Rationeel of niet.

Leuke EV

En zo gaat dat met elke ontwikkeling. Tot en met de late jaren ’90 was het waanzin dat er een automaat kwam in een sportauto, nu is juist de handbak op sterven na dood. Downsizing was eng, maar nu hebben heel veel sportauto’s een kleine(re) turbomotor. Het blijft altijd springen door de hoepels van wat er nog mag en wat een beetje geld in het laatje brengt. En als iemand een manier kan vinden om een elektrische auto leuk te maken terwijl er geen uitstoot uit de uitlaat komt, heb je waarschijnlijk een winnaar te pakken.

Abarth 500

Abarth deed een duit in het zakje door op basis van de nieuwe Fiat 500 een gepeperde versie uit te brengen, maar dan volledig elektrisch. Op papier klinkt het niet rampzalig. De 155 pk sterke e-motor op de voorwielen moet 1.375 kg voortstuwen, wat voor een EV erg meevalt. Je hebt een soort van nep motorgeluid dus qua beleving zou het ook geen stille ruis worden. Dat alles vanaf 36.490 euro, maar goed, we zien de reeks speciale edities wel weer tegemoet.

Tegenvaller

Of niet? Tegen Autocar bevestigt de baas van Abarth Europe, Gaetano Thorel, dat de ontvangst van de 500e tegenvalt. En niet de zogenaamde doorwinterde autofanaten die een tweedehandse uit 2008 nog maar net kunnen betalen (en dan alsnog iets anders kopen), nee, klanten die een 500e hebben (gekocht). In Nederland zie je dat ook: het gaat om zo’n 100 auto’s over een spanne van drie jaar. Nou is de gepeperde Abarth nooit een echte hardloper geweest, maar het heeft ooit harder gelopen dan dit.

Sleutelen

De hoofdreden van die tegenvallende vraag is volgens Thorel een zeer correct petrolhead-antwoord. Namelijk dat een Abarth-kernwaarde wordt ontnomen van de 500e-kopers. Het zelf kunnen sleutelen aan de auto. Volgens Thorel is een groot deel van de kopers van de Abarth 500 op zoek naar zo’n auto om er zelf aan te sleutelen. Of in ieder geval om zelf upgrades zo te mixen en matchen dat hun ideale (circuit)speeltje gebouwd wordt. Niet dat dit pertinent niet kan met een EV qua chassis-upgrades, maar de motor simpel doch effectief upgraden wordt lastiger. Dat valt hoofdzakelijk tegen aan de Abarth 500e, aldus de baas.

Nieuwe versie met ICE?

Wat deed Fiat om de tegenvallende 500e een boost te geven? Er een verbrandingsmotor inleggen. Dat trucje wil Abarth wellicht herhalen. Al moet er dan wel een nieuwe motor komen. De driecilinder in de nieuwe 500 Hybrid levert 65 pk en laat de auto naar 100 ‘sprinten’ in 16 seconden. Volgens Thorel is het niet zo simpel als dat blok opvoeren, omdat Abarth liever een blok gebruikt dat uitnodigt om de hoge toeren op te zoeken. Dan zou er een nieuwe motor in de geest van de 1.4 T-Jet moeten komen. In ieder geval is Abarth niet meer heilig en enkel overtuigd van EV-modellen, dus hun hele EV-only-strategie staat wellicht op losse schroeven. Voor de petrolhead zien we de terugkeer van een leuke Abarth 500 wel als goed nieuws.