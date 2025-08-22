Waarom deze uitgeleefde 40 jaar oude Mercedes € 300.000 gaat opleveren

Liefhebbers zullen snel zien wat deze 190 zo speciaal maakt.

Omdat ‘ie zo klein is, kreeg de W201 190-serie de bijnaam Baby-Benz. Nu, veertig jaar na zijn introductie, pik je een 190 E 2.3 op Marktplaats op voor nog geen € 10.000. En dan heb je er ook nog eens eentje die minder heeft gelopen dan het exemplaar dat je op de foto hierboven ziet. Toch is er een goede verklaring om dertig keer zoveel geld uit te geven aan deze 190 E 2.3-16.

De Smoke Silver Metallic-lak verraadt al een deel van zijn herkomst. De tint ken je van een van de leukste F1-marketingmomentjes ooit. Daarvoor moeten we terug naar 1984. De Nürburgring opent dan het vernieuwde Grand Prix-circuit. Tegelijkertijd brengt Mercedes de 190 E 2.3-16 uit.

Race of Champions

Om beide heugelijke feiten te vieren komt er een Race of Champions in leuk gemodificeerde 190 E 2.3-16’s. De grote sterren van het F1-toneel van dat moment zijn van de partij. Denk aan Prost, Piquet, Lauda: de hele mikmak. Emerson Fittipaldi zou ook meedoen, maar zegt af. Er komt een vervanger: de piepjonge F1-debutant Ayrton Senna da Silva.

Senna verraste vriend en vijand bij de Race of Champions. Hij finishte als derde, achter polesitter Prost en een fractie van een seconde achter Carlos Reutemann. Het grote publiek maakt door deze commerciële actie van Mercedes echt kennis met het racetalent uit Brazilië.

Na de race is Senna zo te spreken over de Mercedes 190 E 2.3-16 dat hij er eentje zelf wil kopen. Hij gaat langs bij Mercedes, krijgt een leuke korting en pikt in oktober ’85 zijn 190 E op bij de Mercedes-fabriek. Samen met F1-collega Maurício Gugelmin brengt hij de Mercedes naar zijn Engelse thuis in Esher, Surrey.

Geen stofverzamelaar in de garage

Precies zoals je hoopt, maakt Senna veelvuldig gebruik van de Mercedes. Hij heeft de 190 twee jaar in bezit en rijdt er ruim 40.000 kilometer in. Tot Senna’s grote spijt moet de Mercedes in 1987 de deur uit. De Braziliaan staat op het punt om bij McLaren te tekenen en zou in Monaco gaan wonen. De Merc blijft achter in het VK: hij wordt verkocht aan een vriend van Senna’s manager.

In de jaren die volgen wisselt de 190 E nog een aantal keer van eigenaar. Die bezitters zijn ook niet vies van wat kilometers rijden in de bijzondere Mercedes. Inmiddels is er bijna 250.000 kilometer in gereden. In 2016 komt Niki Lauda langs de auto en zet zijn handtekening in de motorruimte.

De 190 E gaat onder de hamer

Nu is het tijd dat een volgende eigenaar kilometers gaat maken in Senna’s Mercedes. Alle onderhoudsboekjes zitten erbij, waaronder ook de documenten die aantonen dat dit Senna’s 190 E is. Veilinghuis RM Sotheby’s veilt de Mercedes op 1 november in Londen. De veilingmeesters verwachten tussen de € 255.000 en € 290.000 op te halen. Bied je op deze Mercedes met een bijzonder verhaal of spaar je liever even door voor een nieuwe 190 Evo?