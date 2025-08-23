Deze Nederlandse dieselbeuker met 500 PK is sneller dan jouw Mercedes 190D

De Wahnsinn One is een gaaf Nederlands project op basis van de Mercedes 190. Met een dieseltor.

Auto’s uit de jaren ’80 zijn hot and happening dezer dagen. Zeker voor de toplaag van de samenleving waren deze jaren wild en excessief. Denk aan Miami Vice. Reaganomics opgevoerd met een ongezonde dosis cocaïne, zorgde voor excessieve bestuursculturen en bonussen. En dat zie je terug in kapsels, kleding, cultuur en -dus- ook, auto’s.

Zeker niet alles daaraan was objectief ‘goed’ te noemen. Maar met het voordeel van tijd die vergaat, blijft het gave cultuurgoed in de herinnering en verdwijnt de doorgesnoven idiotie naar de achtergrond. Het is moeilijk naar een Testarossa, Countach, E34 M5 of 944 te kijken en niet enigszins te betreuren ‘wat er verloren is gegaan’. Vandaar al die restomods van vandaag de dag natuurlijk ook.

Een van de producten van de 80’s en vroege 90’s, was de Mercedes-Benz 190 Evo. Met deze, zeker voor een gezapige Mercedes, wild bespoilerde ‘baby-Benz’, legde Mercedes aartsrivaal BMW het vuur aan de schenen in het DTM van die tijd. En waar we zeggen ‘het DTM van die tijd’, bedoelen we eigenlijk hét DTM. Want geheel in lijn met de sfeer van de tijd, beelfde deze raceklasse in die tijd zijn hoogtijdagen.

Mercedes won er trouwens pas, toen BMW al een beetje op zijn retour was. In 1992 won Klaus Ludwig pas voor het eerst met de 190 Evo II een titel. Niet lang voordat de eerste C-Klasse werd geïntroduceerd. De M3 had er toen al twee op zak en BMW had ook al in 1984 gewonnen met de 635CSi.

Maar het maakte niet heel veel uit voor het imago van de 190. Naast de M3 werd ook de 190 Evo (Evo I en Evo II), een icoon. Aan de ene kant met mínder legacy dan de M3, waar inmiddels meerdere generaties van bestaan en die je nog steeds (in naam) kan kopen. Maar aan de andere kant met meer allure. De 190 Evo was er maar één keer. Een latere C AMG, is toch wat anders.

Dat zie je ook terug in de prijzen. De Evo I begint bij een dikke ton. Voor een echte, fabrieksnieuwe Evo II, betaal je zomaar drie ton dezer dagen. En in principe heb je dan een oude D-segmenter met 230 pk vierpitter met een taartschep achterop. Als je het heel nuchter bekijkt en geen autoliefhebber bent. Maar zelfs als je dat wel bent en het dus wel kan waarderen, is het wel veel geld voor een niet heel snelle auto.

Geen wonder dus dat de 190 nu ook een graag gebruikte basis is voor restomods. We hebben er al verschillende voorbij zien komen. Onder andere van HWA, het motorsport bedrijf van een van de originele AMG-oprichters, die ook de Mercedes auto’s voor het nieuwe DTM vanaf 2001 ontwikkelden. Maar die laatste, is nóg veel duurder dan het origineel. Namelijk zo’n zeven ton, voor belastingen.

Gelukkig kan je als zunige Hollander ook terecht bij een paar landgenoten. Zij maakten de Wahnsinn One. Deze blepper ziet er ook uit als een 190 Evo II. En heeft het kenmerkende lederen interieur met ‘vier stoelen’. Doch onder de kap huist hier iets anders dan anders. Namelijk een OM606. Kenners weten dan dat het gaat om de oude zes-in-lijn diesel van het merk, met een inhoud van 3.0 liter.

Deze dieselbeuker is opgepompt tot 500 pk, onder andere door een gigantische turbo van Borgwarner. Alle techniek is aangepast om dit vermogen ook ordentelijk en betrouwbaar naar het asfalt over te brengen. De wegligging wordt verzorgd door KW en H&R. Remmen van Brembo zorgen ervoor dat je diesel-loc niet zijn perron mist. Een gaaf detail zijn de velgen; moderne units die lijken op de originele ‘Ceginus’ wielen.

De Wahnsinn One staat nu te koop voor 119.740 Euro. Het gerucht gaat dat de mannen achter de auto gaan werken aan een versie op normale peut. Koop dan?