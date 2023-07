Audi brengt NSU terug met e-tron power

Krijg nou wat, een moderne NSU Prinz 4 uit de koker van het huidige Audi!

Ik hoop niet dat ik je al te enthousiast hebt gemaakt met bovenstaande titel. Autofabrikanten zijn met name druk met elektrische crossovers en SUV’s. Een compacte elektrische hatchback, waar daar ook nog de naam NSU aan hangt, in productietrim zien. Nee, dat gaat niet gebeuren.

Hier is iets anders aan de hand. Trainees van Audi hebben ter ere van het 150 jarige bestaan van de fabriek in Neckarsulm (en daarmee ook NSU) een moderne interpretatie gemaakt op basis van de NSU Prinz 4. Dit model was in productie tussen 1961 in 1973 in hetzelfde Duitse Neckarsulm.

Het studiemodel is voorzien van de elektrische aandrijflijn van de e-tron. Voor een deel dan. De batterij is bijvoorbeeld afkomstig van de Audi Q7 TFSI e quattro. Een interessante combinatie. De resultaat klinkt in elk geval guitig om te rijden. Het systeemvermogen bedraagt 240 pk. Dat is een klap meer in vergelijking met de originele tweecilinder benzinemotor die in de jaren zestig goed was voor 30 hele pk’s.

De batterij is geplaatst onder de motorkap. Bij de oorspronkelijke NSU Prinz zit hier de benzinetank. Meer details zoals bijvoorbeeld de prestaties van de elektrische auto zijn niet bekendgemaakt, helaas.

De batterij van de Q7 en de elektromotor van de e-tron is het enige wat geleend is. De vloer van de auto en ook de remmen en de as is afkomstig van een Audi A1. Er zijn ook de nodige sportieve elementen gebruikt. De motorkap is van carbon en in het interieur zijn kuipstoelen van Recaro te vinden.

Zoals gezegd zijn er geen productieplannen voor deze moderne NSU Prinz 4 van de Audi trainees. Jammer, want dit zou zomaar een goede concurrent van de Honda e kunnen zijn.