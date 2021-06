Floyd 'Money' Mayweather koopt voor 1 miljoen aan auto's - Autoblog.nl

Herstel, 1 miljoen aan auto’s bovenop de collectie die hij al had. Je heet Floyd ‘Money’ Mayweather of niet…

Dat boksen een verdraaid lucratieve sport kan zijn, hoeven we denk ik niemand uit te leggen. In de jaren 80 had je bijvoorbeeld Mike Tyson. Deze blepper verdiende met zijn vuisten in totaal een bedrag van zo’n $400 miljoen. Bedragen waar een normale sterveling van gaat hyperventileren. Maar niet Floyd Mayweather.

Je krijgt niet voor niets de bijnaam ‘Money’

Voor Floyd is 400 miljoen een schijntje. Deze man is namelijk goed voor een geschat vermogen van ruim 1 miljard Amerikaanse dollars. Die heeft hij in inmiddels 51 gewonnen (en 0 verloren) officiële partijen bij elkaar geslagen.

De bedragen die deze man met 1 wedstrijd binnenhaalt zijn overigens echt bizar. Twee dagen geleden leverde hem het gelijkspel tegen YouTuber Logan Paul hem nog 100 miljoen dollar op. Maar zijn grootste klapper (pun intended) was de partij tegen Connor McGregor in 2016. Die partij was goed voor 300 miljoen richting de zakken van Mayweather.

Daar kun je flink wat auto’s van kopen

Zeker weten. En dat is dan ook precies wat Floyd ‘Money’ Mayweather met een flink deel van zijn centen doet. Hij heeft inmiddels een collectie van ruim 100 auto’s. Op zijn Instagram staat het een en anders leuks als je visueler bent ingesteld, maar sowieso heeft hij twee LaFerrari’s, een paar Bugatti’s Veyron, meerdere Rolls Royce Phantoms, Ghosts en een Aston Martin One77. Nice.

100 auto’s was niet genoeg

Nee. Tuurlijk niet. Floyd ‘Money’ Mayweather vindt waarschijnlijk 200 auto’s ook niet genoeg. Dus is hij van het weekend weer aan het shoppen geslagen. Volgens TMZ Sports heeft hij voor 1 miljoen aan auto’s gekocht, waarvan het merendeel voor zijn vrienden. Sympathiek.

Een leuk rijtje auto’s

Ja, je kan die Floyd er maar beter bij hebben als vriend. Want hij kocht voor zijn maten een splinternieuwe Mercedes S560, een Mercedes-Maybach, een Dodge Journey, twee Dodge Chargers en drie Dodge Challengers. Voor zichzelf kocht hij op dezelfde dag een Rolls-Royce Ghost.

En omdat hij waarschijnlijk vond dat je op 1 Rolls niet kunt lopen, kocht hij er een dag later gewoon nog een. Omdat het kan.

Ach ja, je moet wat met je knaken, toch? En waarom ook niet. Wie het breed heeft… Ik bedoel maar!