Focus en Golf gaan dramatisch, C-segment dood?

Dit ziet er niet goed uit voor de ooit zo enorm populaire Ford Focus en Volkswagen Golf.

Het is een beetje de ‘standaard-auto’. Als je een auto zoekt waarmee je alles kan, dan is het de Ford Focus wel. Nuchter beschouwd is het een verschrikkelijk goede auto als je rekening houdt met verbruik, ruimte, rijeigenschappen, prestaties en vooral de prijs voor dat alles. Toch is het blijkbaar niet voldoende.

Focus bloedt dood

De verkoopcijfers van de Ford Focus zijn als een baksteen in elkaar gezakt, aldus DataForce. In mei werden er 27.151 van verkocht. Nee, niet voor Nederland, maar voor heel Europa. Dat is een daling van 28,3 procent. Nu kunnen we de schuld geven aan de chiptekorten en oorlog in Rusland, maar het feit is dat de vraag naar de Focus enorm aan het dalen is. Dat meldt Automotive News Europe.

Maar het wordt nog erger, want de geplande investeringen in de fabriek waar de Focus gebouwd wordt (Saarlouis, Duitsland) gaan niet door. In plaats daarvan gaat Ford 2 miljard investeren meer elektrische auto’s voor de Europese markt. Dat geld zal naar de fabriek in Keulen (ook Duitsland) en Craiova (Roemenië) gaan. Het lijkt erop dat Ford accepteert dat de Focus niet meer de hardloper van weleer is.

Focus én Golf onderuit

Overigens is het niet zo dat Ford er compleet naast zit, men zit tegenwoordig niet op een C-segment auto te wachten. Volkswagen beleeft namelijk ook behoorlijk dramatische tijden met de Golf. Nu maakte Volkswagen de fout door de Golf 8 slechter én duurder te maken dan de Golf 7. Dat zie je ook aan de verkopen, want ook daarvan kelderden de verkoopcijfers met 25,3 procent.

Dat geldt trouwens ook voor de Audi A3, Seat Leon en Skoda Octavia. Die doen het allemaal veel slechter dan voorheen. Met een totaal van 56.805 exemplaren is de Volkswagen Golf ook niet meer de best verkochte auto van Europa. Dat is nu de … Peugeot 208 met 68.156 exemplaren! Tweede is de Dacia Sandero, waar er 62.272 van verkocht zijn. Good news!

Helemaal als een verrassing komt het niet. Het C-segment staat al langer onder druk, aldus confrère @machielvdd. Jaap kon al melden dat er een complete Autopocalypse gaande is. Maar het C-segment gaat dus extra onderuit met de slechte verkoopcijfers van de Focus en Golf. Tegenwoordig zijn kleine B-segment coupé-SUV’s immens populair. Voor de fabrikant ook wel lekker, want daar zit meer marge op.

