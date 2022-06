BMW M Hybrid V8 heeft echt een enorme grille

Ze zijn wel lekker bezig, die Duitsers. Deze enorme BMW grille op de BMW M Hybrid V8 is compleet nieuw. Maar is ‘ie ook mooi?

BMW en grilles. Het is een dingetje op het moment. Raar, want juist bij BMW hoefde de grille geen onderwerp van gesprek te zijn. De twee ‘nieren’ zien extreem herkenbaar en elk automerk zou heel erg graag zo’n designfeature willen hebben.

De laatste grille is afkomstig van de BMW M Hybrid V8. Dit is de nieuwe LMDh-raceauto van de Duitsers. Nou ja, Duitsers. De auto wordt gebouwd door Dallara, maar BMW zorgt voor de techniek, de livery (komen ze nog even op terug) en natuurlijk die enorme grille.

BMW elementen

Eerst even de auto, de BMW M Hybrid V8 heet ‘ie officieel. Het is een langeafstandsracer, perfect voor de 24 Uur van Le Mans die deze week plaatsvindt. Echter, BMW doet dit jaar nog niet mee, maar volgend jaar kan het wél.

Het uiterlijk wordt natuurlijk gedicteerd door de regelgeving van de raceklasse (LMDh) en de wetten van de aerodynamica. Maar, Michael Scully – de ontwerper van de auto – heeft toch wat BMW-elementen erin weten te verwerken. Kijk maar naar de ‘dubbele koplampen’ (alleen twee streepjes), M-buitenspiegels, een Hofmeister-knik en uiteraard die enorme grille.

Livery BMW M Hybrid V8

Het geheel wordt afgemaakt door een nogal psychedelische livery. Daar zitten diverse afbeeldingen verwerkt van de 3.0 CSL, the M1/C, 320i Turbo, GTP, M3 GTS-2 (E36), Z4 GTLM en de M8 GTE. Op welke manier dat zichtbaar is, moet je even zelf uitvogelen. Wellicht dat de ontwerper geestverruimende middelen had genuttigd bij het ontwerpen van de BMW M Hybrid V8. Wel zijn er overal de drie herkenbare BMW M-kleuren. de zwarte vlakken zijn expres zwart, om zo de concurrentie niet wijzer te maken dan dat ze al zijn.

Het is een compleet nieuwe klasse, dus de concurrenten willen maar wat graag zien wat de anderen doen natuurlijk. In eerste instantie gaat BMW er nu mee testen. Even kijken of alles ook werkt zoals het zou moeten. De eerste race waaraan de BMW M Hybrid V8 zal meedoen is de 24 uur van Daytona in de eerste maand van 2023.

