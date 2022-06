Bentley Continental GT S is extra sportief

Toch wel handig bij een auto die 2.300 kilogram weegt. De Bentley Continental GT S en GTC S zijn de sportieve tegenhangers van de Bentley Azure-series.

Fans van sportieve Bentleys opgelet! Er is namelijk een telg telg in de lange lijn van sportieve edel-Britten. In dit geval gaat het om de Bentley Continental GT S en de Bentley Continental GTC S, de cabrio variant waarvan wij dachten dat Bentley ‘m Continental GT Convertible had genoemd sinds de grote facelift in 2011. Maar GTC is dus weer terug, kennelijk.

Dat maakt verder allemaal niet zoveel uit overigens, meestal is dit namelijk de leukste smaak voor de Conti. Het is namelijk een model ónder de W12, maar boven de standaardversie. Het is de sportieve tegenhanger van de Azure-versies, die onlangs onthuld werden. Bij Porsche zouden ze dit smaakje GTS noemen. Oh, wacht, dat is bijna hetzelfde!

Sportiever en jeugdiger

Het is een uitvoering waarbij veel dingen net eventjes sportiever en jeugdiger zijn (voor zover mogelijk bij zo’n slagschip). Je kan de GT S herkennen aan de nieuwe 22 inch velgen die in het zwart zijn uitgevoerd. Mocht je dat te groot vinden, Bentley wil ook 21 inch voor je monteren. De koplampen hebben nu donkere behuizing. Ook de grille is hoogglans zwart en andere delen die vroeger in het chroom waren uitgevoerd, zijn nu hoogglans zwart.

Daarvoor heb je ook een Black Appearance Specification, maar bij de Continental GT S gaat men even wat verder. Zo is er het interieur, dat voorzien is sportzetels met een uniek patroon. Qua bekleding is het een combinatie van leder en Dinamica. Dat laatste een soort alcantara dat geen alcantara mag heten. Bij Porsche nemen ze het bijvoorbeeld Sport-Tex. Typisch Bentley, de ‘S’ is geborduurd in de hoofdsteunen.

Mechanische aanpassingen

Daarnaast zijn er ook mechanische aanpassingen voor de Bentley Continental GT S. Ten eerste de genoemde lichtmetalen velgen. Daarnaast is er een nieuwe sportuitlaat, die een rijker geluid moet produceren. Het rijgedrag is ook aangepast dankzij het standaard Bentley Dynamic Ride-systeem.

Dan de motor. We hadden even gehoopt op een beetje meer vermogen, maar dat krijgen we niet. Meh! De Audi S8 (571 pk), Audi RS6 (600 pk), Porsche Panamera Turbo S (630 pk), Lamborghini Urus (650 pk) halen beduidend meer power uit het blok. Maar ja, Bentley heeft natuurlijk nog die W12-motor. Overigens is het geen verrassing, want bij de Bentley Bentayga S heeft de motor ook al 550 pk en 770 Nm.

Prestaties Bentley Continental GT S

Het is overigens geen langzame auto, verre van. De motor levert een maximum vermogen van 550 pk en een koppel van 770 Nm. Daarmee sprint de Bentley Continental GT S in 4 seconden naar de 100 km/u. De cabriolet heeft 1 tiende meer nodig: 4,1 seconden. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 318 km/u.

In principe is meer vermogen dus niet nodig, maar welkom was het wel. Al was het 30 pk ofzo (zoals met de eerste V8 S). Wanneer de Bentley Continental GT S en GTC S leverbaar worden, geen idee. Ook de prijzen zijn nog niet bekend. Uiteraard zullen we je op de hoogte houden als we meer weten!

