Force India in zware financiële problemen

Het team hoopt snel met oplossingen te komen.

Het is al weken onrustig bij Formule 1-team Force India. Nu is concreet geworden dat er serieuze problemen zijn binnen het team. Een rechter in Londen heeft Force India gisteravond onder curatele gesteld. Er spelen momenteel zulke zware financiële problemen dat zelfs F1-coureur Sergio Perez moet fluiten naar zijn salaris.

Volgens Reuters heeft de coureur nog een salaris van vier miljoen dollar tegoed. Perez is niet de enige die op geld wacht. Ook Mercedes kan niet meer worden betaald door Force India. De motorleverancier heeft rekeningen van in totaal 13 miljoen dollar openstaan. Nu het team onder curatele staat zal een aangestelde bewindvoerder met de financiën aan de slag gaan.

Teambaas Otmar Szafnauer zegt binnen twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiële situatie bij Force India. Ondanks de problemen blijven de coureurs van Force India wel rijden. The show must go on. Het is uiteindelijk afwachten wie straks Force India gaat overnemen van de huidige eigenaar Vijay Mallya.