Dit Limburgse huis staat bovenop een flinke garage

Laat je niet foppen door de Porsche 911 op de foto, want dat is een trapauto, maar het is nog steeds een grote garage.

We hebben weer een leuk optrekje dat te koop staat. Waar normaal de garage centraal staat (het is tenslotte Autoblog), is het huis in kwestie toch best fraai. Het gaat om een in 2009 gebouwde villa in Stein, Limburg. Het huis is supermodern. En dat zie je gelijk.

Qua design is het heel erg recht-toe-recht-aan, de gehele buitenkant van bakstenen is misschien ook ietwat veel en vergeleken met sommige huizen die hier langs kwamen is het niet eens een overdreven groot huis. Maar de inrichting is wel mooi, hypermodern en toch vrij stijlvol. En een dikke duim voor het bad, wat gehouwen lijkt te zijn uit een stuk natuursteen. Erg fraai.

Goed, de garage. Op de thumbnail leek de Porsche 911 erin een goed beeld te geven van de grootte. Dat was echter niet zo, want de Porsche is een schaalmodel/trapauto. Toch lijkt de garage plaats te bieden aan vier middelgrote auto’s, mits je de inrichting daar geschikt voor maakt. Met een rechtstreekse trap terug naar je huis is de garage perfect als je boven op je auto’s wilt slapen.

Het huis kost 995.000 euro. Wel aan de dure kant, maar het is dan ook best een mooi huis. En voor de autoliefhebber zijn er dus ook genoeg redenen om dit optrekje te willen bezitten.

Met dank aan @maroksahbe voor de tip!