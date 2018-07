Deze Ford-modellen gaan mogelijk verdwijnen

Radicale veranderingen.

Ford is eigenlijk nog maar een van de weigen merken met MPV’s in het gamma. Daarnaast heeft de autofabrikant ook de nodige crossovers en SUV’s in het pallet. Is het aanbod niet gewoon te uitgebreid voor deze tijd? Die vraag doemt op, omdat mogelijk het mes in het modellengamma gezet gaat worden.

Ford Europa ziet de verkopen steeds meer richting crossovers drijven. Conventionele modellen die al jaren op de markt worden aangeboden doen het steeds slechter. Zo doen de Kuga en EcoSport het ontzettend goed, terwijl de MPV’s ver achterblijven. De man met de hamer dreigt dan ook voor dit soort modellen. Het gaat hier om onder meer de C-Max, S-Max en de Galaxy.

In de eerste helft van dit jaar namen de Europese verkopen van de C-Max met 18 procent af. Niet alleen dit soort modellen hebben invloed op de winst van Ford. Ook Brexit gooit roeit in het eten. Het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste markt voor Ford in Europa, maar door Brexit is de pond minder waard geworden.

Ren dus naar de dealer als je nog een minivan wilt scoren. Straks zijn het louter crossovers en SUV’s. (via Autonews)